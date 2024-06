El nuevo proyecto, pendiente de Carrión: el técnico decide su futuro

Cornellá supuso el punto final a la carrera del Oviedo por el ascenso, pero en el club se quiere que el proyecto no se detenga aquí. El ideólogo de la reacción ha sido Luis Carrión y por él quiere el Oviedo empezar el proyecto de la temporada 24/25. Pero no será sencillo lograr su continuidad, ya que el entrenador tiene una sugerente oferta de Las Palmas para entrenar en Primera. Con Jesús Martínez a los mandos, el Oviedo pelea por la continuidad del técnico, pero no es fácil. Ayer, Carrión no aclaró su futuro y señaló a una futura reunión para transmitir su decisión. En el caso de que el catalán ponga rumbo a Las Palmas, en las oficinas azules gusta el perfil de dos técnicos: Iván Ania (Córdoba) y Rafa Márquez (Barça B).

La pelota ahora está en el tejado de Carrión, que será quien tome la decisión sobre su futuro. En el Oviedo se conoce la oferta de Las Palmas desde hace tiempo y también la postura del técnico, que le dijo al club azul que su prioridad era entrenar en Primera con el Oviedo. Pero el desenlace de Cornellá complica el panorama.

Carrión es el principal objetivo de deseo, ese entrenador que Martínez quiere "obsesivamente", como expuso en LA NUEVA ESPAÑA hace un par de semanas. Y al poder de convicción del mexicano se agarran en el club para evitar la salido rumbo a Canarias.

Esa esperanza ha hecho que no se haya negociado con ningún entrenador. Pero, como es lógico, sí se han valorado alternativas. Hay dos técnicos que gustan especialmente: Iván Ania y Rafa Márquez.

Hay un presupuesto claro: buscar un técnico con una filosofía de trabajo parecida. No se quiere caer en el error de apostar por un entrenador del perfil Cervera y que luego no encuentre la sintonía con el máximo accionista y la plantilla de un cariz más ofensivo.

Iván Ania ha firmado una impresionante campaña con el Córdoba, segundo de su grupo. Y lo que es importante: lo ha hecho con un equipo ofensivo y valiente. Tiene un plus, además: conoce la casa. Un factor muy importante y valorado.

Rafa Márquez gusta tanto en Oviedo como en México: jugó para el Grupo Pachuca y le une una gran relación con Jesús Martínez. Se valora de él su labor como entrenador del Barça B esta temporada, con estilo de juego muy ADN azulgrana y que se considera en la línea de lo propuesto por Carrión.

