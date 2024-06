La cumbre de El Reconquista: cinco actores, una decisión y un plazo inminente; las claves sobre el futuro de Carrión

La cosa se ha puesto de tal manera que parece un juego de estrategia a dos bandos. De un lado, el Oviedo, apelando al elemento más motivacional y presentando un proyecto con ambición. Del otro, Las Palmas, con una razón poderosa: la Primera División. Entre medias, Luis Carrión, que parece superado por los acontecimientos de los últimos días, enjuagando la satisfacción por el cariño recibido con el dolor profundo que supone perder un ascenso en el último partido. El Real Oviedo le quiere. Su dueño lo pregona a los cuatro vientos. Las Palmas le quiere. Su presidente manda un mensaje encriptado en Twitter. Y él pide tiempo. No mucho: mañana es el último día para pronunciarse.

Ayer, el Oviedo se reunió durante dos horas con Luis Carrión en el hotel de La Reconquista. Junto al técnico, cuatro pesos pesados del club: Jesús Martínez (dueño), Martín Peláez (presidente), Agustín Lleida (director general) y Roberto Suárez (director deportivo).

En los 120 minutos de reunión se le expuso al entrenador las líneas maestras del Oviedo que quieren construir ya mismo, para la pretemporada que se inicia en dos semanas. Habrá una apuesta por la continuidad de algunas piezas fundamentales de este año, como Seoane, Alemão o Colombatto, y se harán nuevos esfuerzos para darle al equipo un salto más de calidad. No será sencillo porque también se pierde algún futbolista fundamental (no será fácil volver a contar con Leo Román y será imposible hacerlo con Viti, que jugará en Las Palmas), pero hay el compromiso de Jesús Martínez y de todo el grupo (también están esos días por Oviedo otros miembros importantes como Pedro Cedillo o Armando Martínez) de hacer los esfuerzos que sean necesarios para que el equipo sea aún mejor que esta temporada. Lo de Cornellá no es un punto final, solo un punto y seguido, argumentan desde el club.

Hay otro factor a explotar en la relación con Carrión, el emocional. El que apunta directamente al sentimiento generado en las últimas semanas, con una ciudad echada a la calle para ovacionar a los suyos, y ante el que se considera al entrenador como el principal impulsor del mismo. Ese “aquí puedes hacer historia”, que Martínez le recuerda cada poco a Carrión como un elemento de peso en la toma de la decisión final.

El encuentro fue intenso como se puede suponer y de ahí solo salió claro un límite temporal: mañana. Entiende el club que el entrenador aún está en shock y que debe dejar reposar todo lo vivido. Y se cree dentro del Oviedo las explicaciones de Carrión en la reunión, en la que defendió que él no tiene comprometida su palabras con Las Palmas. “O está haciendo el mejor papel que hemos visto o está diciendo la verdad: Y nos inclinamos por lo segundo”, comentaban fuentes cercanas a la entidad carbayona.

El propio Carrión, semblante serio, atendió a los medios a la salida de la reunión para insistir en la idea de que todo está en el aire y que las próximas horas serán claves en su futuro inmediato. “Aún no tengo nada decidido”, inició su discurso ante los medios congregados frente al hotel. “El del Oviedo es un proyecto ganador, porque los dueños tienen claro que van a subir al equipo. Se ha dicho que había firmado con otro equipo y he venido a hablar con el Oviedo porque no tengo nada decidido. Quiero verlo todo", añadió.

No quiso desvelar el técnico por dónde irán los tiros. Pero sí aprovechó para alabar el proyecto encabezado por Pachuca: “"Ellos tienen una cosa clara, que el Oviedo tarde o temprano estará en Primera División. Quiero escuchar todas las partes y decidir lo mejor. Quiero hacer las cosas lo más rápido posible, aún es pronto, pero no tardará”.

El optimismo de Martínez

Una hora después de que Carrión saliera de La Reconquista, fueron el resto de empleados del Oviedo los que se dejaron ver a la salida. Primero, Lleida y Suárez. Después, Martínez y Peláez. El máximo accionista del Oviedo lanzó su opinión a través de los medios. “La reunión ha sido muy positiva. Estamos trabajando desde temprano para reconstruir el proyecto. Tenemos los objetivos muy claros, y queremos convencer al Profe”, señaló, en referencia a Carrión. “Nos pidió de aquí al miércoles para tomar una decisión. Tiene una deuda con la afición, como la tenemos todos, porque el Oviedo tiene que ser de Primera. Este no es un proyecto de un año, sino a medio y largo plazo. No se pudo lograr ayer, pero tenemos las pilas cargadas para lograrlo lo antes posible. Uno de los objetivos es mantener a Luis, que ha hecho una gran labor: contagió a toda una ciudad y a una afición, desde los niños hasta los viejos, con su estilo. Por eso estamos luchando, también la estructura del Grupo, el presidente, Lleida, Suárez… Estamos echando la carne en el asador para que se quede. Pero tiene que ser pronto la decisión", comentó Martínez, que continuó con su exposición: "Soy muy optimista. Le dije ‘aquí estás para hacer historia, te vas a otro equipo no puedes hacer la historia que sí tienes aquí al alcance’. No quiero tener plan B porque tenemos confianza en que se va a quedar Carrión".

Las cartas del Oviedo estaban sobre la mesa. Pero quedaba por mover ficha a Las Palmas, que lo hizo a través de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, en Twitter. Allí escribió "Keep calm and carry on" (mantén la calma y sigue adelante), con una fonética muy similar al apellido del entrenador del Oviedo. La partida, parece, sigue en el aire.

Suscríbete para seguir leyendo