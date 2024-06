Es hora de tomar una decisión: Carrión despejará hoy las dudas sobre su futuro

Se acaba el tiempo. Este mediodía está previsto que Luis Carrión, técnico del Real Oviedo, tome una decisión en firme sobre su futuro. El culebrón Carrión llegará a su fin con dos posibles alternativas: su continuidad en el club azul o su marcha a un equipo de Primera División, que se prevé sea Las Palmas.

El técnico catalán, a pesar de no haber logrado el codiciado ascenso a Primera División, es el favorito para liderar el proyecto deportivo del Grupo Pachuca en Oviedo. Sin embargo, su deseo de entrenar a un equipo de la máxima categoría del fútbol español podría pesar más que la gran oferta económica que el grupo mexicano le ha hecho a Carrión. Una decisión difícil, sin duda, que "el profesor", como le llama Jesús Martínez, máximo accionista del Oviedo, prometió resolver durante el día de hoy.

El lunes, el Oviedo se reunió durante dos horas con Carrión en el hotel de La Reconquista. En los 120 minutos de reunión se le expuso al entrenador las líneas maestras del Oviedo que quieren construir ya mismo para la pretemporada que se inicia en dos semanas. El propio Carrión salió de dicha reunión e insistió en la idea de que todo estaba en el aire y que las próximas horas serán claves en su futuro inmediato. "Aún no tengo nada decidido. El del Oviedo es un proyecto ganador, porque los dueños tienen claro que van a subir al equipo. Se ha dicho que había firmado con otro equipo y he venido a hablar con el Oviedo porque no tengo nada decidido. Quiero verlo todo", añadió. Sin embargo, los medios de comunicación de Las Palmas parecen dar por hecho la incorporación del catalán a las filas del conjunto canario.

Márquez, opción para sustituir a Carrión, se cae. El Oviedo, mientras espera a la decisión de Carrión, baraja otras opciones en caso de que decida no continuar al frente del banquillo azul. Iván Ania y Rafa Márquez eran los nombres que más sonaban hasta ayer para sustituir al catalán. Sin embargo, el club azulgrana anunció que Márquez renueva con el filial culé hasta 2025. Por ello, la principal opción ahora pasa por la vuelta al Oviedo de Ania.

