Martín Peláez, a la espera de Carrión: “Soy optimista siga o no: porque el Real Oviedo está por encima de las personas”

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, atendió esta mañana a los medios en la presentación del acuerdo con Digi como patrocinador principal por dos temporadas más. El presidente, que aún no conoce la postura definitiva de Luis Carrión, mostró sus opiniones sobre la situación con el técnico catalán.

“Yo soy optimista. Luis ha hecho un gran trabajo aquí, pero también soy optimista si él decide no seguir con la persona que llegue porque estará bien arropada. El Real Oviedo está por encima de cualquier persona. Estaríamos felices de que fuera Luis, y si no es el que llegue lo hará bien”, explicó el máximo dirigente ante los medios.

“Un cambio a estas alturas no es lo ideal, no es lo que queremos pero si toca así… Este club no para”, siguió con su análisis; “Mientras Luis está tomando la decisión nosotros estamos preparando la pretemporada, las altas y las bajas… Con míster o sin él no podemos parar. Esta institución es muy grande, muy histórica y hay un gran grupo de trabajo”. Y también se refirió al tuit del presidente de Las Palmas, insinuando el fichaje de Carrión por el conjunto amarillo: “El presidente de Las Palmas publicó eso pero hasta que Luis no me comunique nada es entrenador del Oviedo”.

Por último, abrió la puerta a alternativas: “Si no sigue Carrión, hay que mantener la misma línea, porque es el estilo que nos dio buenos resultados y que gustó. Y el del grupo, además tenemos jugadores para jugar de esa forma”.