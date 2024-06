Carrión se decide por Las Palmas y el Oviedo ya busca entrenador: el club ya valora estos tres candidatos

Una llamada de Luis Carrión en la tarde de ayer sirvió, de un plumazo, para cerrar de forma abrupta la etapa del entrenador catalán en el Real Oviedo y, de paso, abrir un casting exprés para encontrar el sustituto ideal. Sin tiempo para ningún duelo, el club trata de amortiguar el golpe explorando diversas opciones para el banquillo. Duele la marcha de Carrión, pero se considera que el proyecto seguirá gozando de buena salud. Que será ambicioso. Ayer ya se empezaron a posar alternativas sobre la mesa, algunos con pasado azul como Luis García, que gusta mucho en la entidad, Slavisa Jokanovic o Pacheta. La jornada en las oficinas fue frenética y dividida en varios capítulos.

La salida de Carrión

La decisión no fue sorprendente (el optimismo del lunes se fue apagando con el paso de las horas) pero hasta conocerla de boca del entrenador no se comenzó la búsqueda del entrenador ideal. Desde la institución señalan a la forma de actuar del Grupo para explicar que no se haya movido antes ficha con alguna alternativa. "Hemos sido fieles a Luis hasta el final", explican fuentes del club para explicar por qué no se intentó antes hablar con Rafa Márquez o Iván Ania, dos perfiles que gustaban en la entidad y que ahora son inalcanzables por haber renovado con Barça B y Córdoba respectivamente.

Esa especial idiosincrasia del grupo liderado por Jesús Martínez, esa forma de ir de frente, chocó con la decisión final de Carrión que, tras reunirse ayer por la mañana con los representantes de Las Palmas, llamó al Oviedo para comunicarle su decisión: su ciclo que rozó la gloria se acaba aquí.

El Oviedo lo hizo oficial minutos antes de las seis de la tarde, subrayando en su comunicado en que había hecho "todo lo posible por la continuidad del técnico catalán, mostrándole su voluntad para que liderara el ambicioso proyecto". Algunos minutos más tarde fue Las Palmas el que anunció la llegada del catalán a su banquillo para las dos próximas temporadas y confirmando así que el Oviedo debía ponerse al momento manos a la obra.

Mantener el estilo

Y en ello está el Oviedo desde entonces, con una directriz clara, la de buscar alguien que “mantenga la misma línea” que Carrión “porque es el estilo que nos dio buenos resultados y que gustó. Y es el del grupo, además tenemos jugadores para jugar de esa forma”. La definición es de Martín Peláez en el acto de ayer por la mañana antes de conocerse la respuesta de Carrión, pero sirve de perfecta guía de lo que puede esperarse de la actual búsqueda.

Ayer, el club ya se puso manos a la obra a reunir diversos perfiles y empezar con los contactos iniciales. Solo se trata de eso, de estudiar el mercado y tomar una decisión. Queda poco para la pretemporada pero la idea es no precipitarse con la elección del entrenador, que se considera capital de cara a la próxima temporada.

Por eso, desde el club se valora incluso tomarse unos días para valorar las diferentes alternativas, al tener la tranquilidad de que la configuración del proyecto seguirá su curso de forma inminente con, por ejemplo, la renovación de pilares importantes (como Seoane, Colombatto y Alemao) y con negociaciones abiertas para reforzar la plantilla.

Los candidatos

Pero ya hay nombres encima de la mesa. Y hay perfiles que encajan por su perfil. Luis García es uno de los que más gustan. Excanterano del Oviedo, al asturiano se le considera un entrenador en progresión, con ambición y que apuesta por el juego de ataque. El año pasado fue despedido por el Espanyol, donde no encontró el equilibrio entre el ataque y la defensa. El conjunto perico era quinto en la 14.º jornada, cuando fue sustituido por Ramis. A pesar de ello, en el Espanyol guardan un buen recuerdo de su labor en el equipo perico. Se considera, además, que puede casar perfectamente con una plantilla de vocación ofensiva como la que se quiere construir.

Otro de los que se valora es Slavisa Jokanovic, exjugador del Oviedo en los 90 y que tiene en su curriculum como entrenador dos ascensos a la Premier League como principales méritos. No es la primera vez que su nombre se pone sobre la mesa del Oviedo. Ya en el pasado septiembre, cuando el club prescindió de Cervera e inició una búsqueda rápida de sustituto se valoró la candidatura del serbio, avalada esta por Miguel Torrecilla, presidente de Everton de Chile, del Grupo Pachuca, y uno de los asesores de Jesús Martínez. Entonces se consideró arriesgado por estar la temporada en curso y navegar el Oviedo por la zona baja. Ahora los condicionante son algo diferentes.

Y está la opción de Pacheta, que ya dirigió a los azules en la campaña 2011/12 y que ha evolucionado mucho en su propuesta desde entonces, como demostró cuando ascendió con el Valladolid con una idea ofensiva y valiente. Es otro de los que se considera que podría encajar.

Esta decisión, como todas las de calado, pasarán por el filtro de Jesús Martínez, de vuelta en México tras su paso por Asturias. Tampoco se puede descartar estos días que el dueño del Oviedo proponga sus propios candidatos de un perfil diferente a los que se manejan en España.

De momento solo son opciones valoradas, no hay nada más que eso y desde el club se insiste en que no se tomará la decisión a la ligera, sino que se tomará el tiempo necesario para no errar el tiro y hacer la apuesta ganadora para un proyecto ambicioso. A pesar del varapalo con Carrión.

