La despedida de Luis Carrión, en un vídeo de dos minutos: "Siempre me alegraré de los éxitos del Real Oviedo"

Luis Carrión quiso despedirse del Real Oviedo con un vídeo que colgó en sus redes sociales un día después de anunciar que no continuaba en el equipo y firmar por dos temporadas con la UD Las Palmas, de Primera División, a pesar de los esfuerzos que realizó la entidad azul por renovarle.

El técnico barcelonés comenzó su vídeo, de más de dos minutos, explicando sus intenciones: "Buenas a todos, aprovecho este vídeo para despedirme y, sobre todo, agradecer todo el cariño recibido durante estos meses tan intensos", iniciaba. A continuación, pasó a hacer un resumen de cómo ha sido su estancia, de cómo estaba el equipo cuando llegó y de lo cerca que estuvieron de lograr el ascenso: "Llegamos en septiembre, en una situación difícil, con mucha ilusión, conseguimos entre todos levantar el vuelo y llegar a una situación en la que creíamos, como era un play-off, lo peleamos hasta el final con todas nuestras fuerzas, con el apoyo de mucha gente, una pena no haberlo conseguido pero sabemos que nos dejamos todo para ello".

A partir de ahí, comenzó el momento de los agradecimientos: "Quiero agradecer a todos, dirigentes, trabajadores del club, de El Requexón, de oficinas, cuerpo técnico, habéis sido un apoyo importantísimo; jugadores, os habéis dejado el alma hasta el final; afición, hemos ido juntos en todo esto, me he sentido muy querido estos meses, he sentido que disfrutábamos juntos de las victorias y sufríamos las derrotas juntos; creo que hay algo más importante que lo deportivo que es lo emocional, lo que se creó en la ciudad, y eso para mí es un mérito de todo el mundo, de todos los trabajadores, toda la afición, todos los medios de comunicación; hemos empujado para conseguir el objetivo, no pudo ser". Reconoce Carrión que el final fue una gran decepción: "Fue un día duro el domingo, pero nos levantaremos y el Real Oviedo se levantará como siempre porque es verdad que está por encima de todo el mundo y seguro que se levantará, estoy convencido".

Por último, hizo una referencia más personal y, de su salida, se limitó a decir que "emprendemos una nueva aventura": "En el plano personal, agradeceros a todos las muestras de cariño mostradas durante el año, durante el play-off fue algo increíble, incluso ahora quiero agradecerlo también y desear siempre lo mejor, siempre me alegraré de los éxitos del Real Oviedo. Sin más, agradecer todo, de verdad, de corazón, han sido unos meses muy bonitos, emprendemos una nueva aventura y deseo lo mejor para el Real Oviedo. Gracias Oviedo, gracias Asturias y gracias Real Oviedo".