Borja Bastón se despide del Real Oviedo: "Volveré como aficionado para celebrar el ascenso"

Borja Bastón deja de ser oficialmente jugador del Real Oviedo. El punta, que tiene contrato con Pachuca, se despide del conjunto carbayón tras tres campañas en las que ha sido el máximo anotador en cada una de ellas.

El futbolista ha querido despedirse de su afición por redes sociales con una carta que reza lo siguiente: Oviedistas; nunca podría deciros adiós. Porque en mí tenéis desde hace mucho a uno más de vosotros.

Porque mis hijos son dos más de esos cientos de pequeños que llenan las calles de vuestra preciosa ciudad con camisetas de su equipo. Asegurando el futuro, cantando tus canciones mientras aprenden a hablar, y en el caso de Lucía además nacida como una ovetense más. Nunca podría deciros adiós porque han sido muchos minutos, muchos goles, muchos golpes, muchos segundos inolvidables.

Os elegí, y repetí mi elección cuando hubo posibilidades de marcharme antes de lo previsto. Y no me arrepiento de "este amor." Porque esa elección me permitió defender el brazalete hasta acariciar el cielo, casi alcanzarlo, quedándonos a minutos de lograr vuestro y nuestro sueño. Me he vaciado y lamento muchísimo no haber podido ser uno de los hombres, que estoy seguro, os lo acabará brindando. Porque nuestra gente, nuestra ciudad, nuestro estadio, nuestros trabajadores, jugadores, entrenadores... se merecen que el mundo entero disfrute del Real Oviedo en lo más alto.

Ahora, no puedo deciros adiós, porque lamento que no haya sido posible otra elección. Desde este momento me convierto en uno más de vosotros. Y más pronto que tarde estaré aquí para celebrar el regreso a lo más alto. Hasta pronto Oviedo. Os llevo en el corazón.

El Real Oviedo también ha querido tener unas palabras hacia el que ha sido el capitán del conjunto azul. "Gracias por todo, capitán. Serás uno de nosotros siempre". En la pasa temporada Borja Bastón disputó un total de 38 partidos, anotando 10 goles y brindando 2 asistencias. El madrileño acabó el curso 21/22 anotando la cifra de 22 goles que le convirtieron, junto con Cristian Stuani, en el máximo artillero y pichichi del campeonato. Dicha cifra también le proclamó como el mayor anotador nacional, mérito que le llevó a recibir el Trofeo Zarra.

La entidad carbayona agradece profundamente el esfuerzo, dedicación y afán de superación de Borja Bastón durante el tiempo que ha vestido la camiseta azul, que llevaron al Real Oviedo, junto al trabajo de sus compañeros, a rozar el sueño de volver a militar en la Primera división. El delantero madrileño ha defendido, con orgullo, valor y garra, el escudo carbayón, representándolo con nobleza y pundonor por los campos de nuestro país.