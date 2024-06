El Oviedo anuncia que Colombatto, Seoane y Alemao seguirán vistiendo de azul

El Real Oviedo ha hecho pública la situación contractual de la plantilla para la temporada 2024/25. En dicho comunicado, el club azul anuncia, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que Santiago Colombatto, Seoane y Alemao seguirán un curso más vistiendo de azul.

Son catorce los jugadores con contrato para la próxima temporada: Braat, Lucas, Mario, Calvo, Costas, Tarín, Luengo, Cazorla, Seoane, Colombatto, Borja, Moyano, Cardero, Millán, Masca, Alemao y Obeng. Hay otros que terminan contrato, pero que el Oviedo está en vías de renovar. Estos son Homenchenko, Pomares, Luismi y Paulino de la Fuente. Por su parte, Camarasa y Borja Bastón también finalizan vinculación, pero en su caso no se habla de continuidad. Los que no seguirán siendo jugadores del Oviedo son Leo Román, Viti, Jimmy y Dubasin. Álex Cardero y Obeng regresan, aunque el club no cuenta con el ghanés.