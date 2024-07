Leo Román se despide del Real Oviedo: "Siempre tendréis otro Carbayón más"

Leo Román, portero esta temporada, se despide del Real Ovieddo. El guardameta, cedido por el Mallorca, no seguirá vistiendo la camiseta azul y buscará un sitio en Primera. El ibicenco ha sido el jugador que más minutos ha jugado esta campaña, con la totalidad de los mismos, y ha sido el cuarto arquero menos goleado de toda la Segunda División.

Pero antes de abandonar la casa azul, Román ha querido tener unas palabras hacia el oviedismo mediante una carta por redes sociales que reza así:

Querida familia carbayona: Se me hace difícil escribir esto después de lo que hemos vivido este año, todos queríamos conseguir el objetivo pero después de unos días solo me puedo quedar con todos los buenos momentos que hemos compartido.

Ha sido un año en el que hemos pasado por baches, pero a pesar de eso, siempre nos hemos levantado, me llevo mucho aprendizaje y experiencias positivas que me han nutrido en todos los aspectos.

Por otro lado, me gustaría agradecer a mis compañeros este año tan bonito que hemos vivido juntos. También a todos los trabajadores del club, cuerpo técnico y directiva por haber ayudado a volver a ilusionar a una ciudad que se lo merecía. Y, por último, a vosotros, oviedistas, por haberme acogido de la forma que lo habéis hecho y hacerme sentir uno más de vosotros desde el primer momento.

Lo vivido este año ha sido muy especial para ambas partes y quería agradeceros desde el fondo de mi corazón todo el cariño que he recibido. Habéis hecho que cada minuto que he llevado esta camiseta me lo lleve conmigo para siempre, pronto este club volverá donde se merece.

Gracias Oviedo y gracias oviedistas, siempre tendréis otro Carbayón más.