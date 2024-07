Víctor Camarasa se despide del Real Oviedo: "Estoy seguro de que conseguiréis el ascenso"

Víctor Camarasa se despide del Real Oviedo. El medio, que llegó al club carbayón el año pasado, abandona la disciplina tras un año que estuvo desgraciadamente marcado por las lesiones. El futbolista quedó libre tras no renovar con el club azul y ahora deberá buscar un nuevo destino en el que desarrollar su fútbol.

Pero antes de partir, el valenciano quiso despedirse del oviedismo de manera epistolar, como lo vienen haciendo el resto de compañeros que han salido del club.

"Hola oviedistas, llegar hasta aquí sin poder devolver al club al lugar que le corresponde ha sido duro. Todos los ansiábamos, pero quedó en el intento. Sin embargo, estoy seguro de que más pronto que tarde lo conseguiréis. Os lo merecéis. Ha sido un año y medio con vosotros y solo puedo decir gracias por vuestro apoyo, tanto a nivel colectivo como personal. Volver tras la carga mental y una pequeña lesión que me impidió regresar pronto, me dieron aún más ganas de luchar por este escudo en el campo, pero no tuve esa oportunidad. También me gustaría agradecer a cada uno de mis compañeros, staff, cuerpo técnico, prensa y todos los trabajadores del club que han hecho de este grupo una familia. No lo olvidaré. Estoy listo para afrontar el próximo reto de mi carrera, llevando siempre en el corazón el espíritu oviedista. Un carbayón más", dice.