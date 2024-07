Giro de guion en el banquillo del Real Oviedo: la llegada del Cacique Medina se enfría

Nuevo giro de guion sobre quién será el futuro inquilino del banquillo del Real Oviedo. La llegada de Alexander "Cacique" Medina se ha enfriado en las últimas horas y la gerencia del conjunto azul continúa negociando tanto con él como con el resto de candidatos que la entidad carbayona tenía sobre la mesa.

Si bien es cierto que todo parecía indicar a primera hora de la mañana que el técnico uruguayo sería el nuevo encargado de dirigir a los azules en la próxima temporada, la operación parece haber dado un vuelco. De hecho, el conjunto carbayón en ningún momento ha hecho anuncio oficial alguno sobre el técnico charrúa. Todo queda en manos de los dirigentes del Oviedo, que siguen trabajando para encontrar un nuevo entrenador para el primer equipo, aunque será una decisión que llevará tiempo, ya que desde la casa azul no quieren apresurarse a la hora de elegir ya que se trata de “una decisión muy importante", según señalan fuentes conocedoras de la operación.

Sin embargo, que se haya enfriado la operación no quiere decir que el Oviedo ya no cuente con el Cacique. Sigue siendo una de las opciones para ocupar el banco carbayón, al igual que los nombres que se barajaban durante los últimos días, Luis García y Javi Calleja, aunque en vista de los acontecimientos no se descarta que aparezcan nuevos candidatos.