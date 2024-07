Frenazo al Cacique, Luis García se complica y el Oviedo piensa en Aguirre: este es el estado de la negociación

Nuevo giro de guion sobre quién será el futuro inquilino del banquillo del Real Oviedo. La llegada de Alexander "Cacique" Medina se ha enfriado en unas pocas horas después de que se convirtiera en el primer candidato a suceder en el cargo a Luis Carrión. El técnico uruguayo, que es una de las apuestas de Jesús Martínez, dueño del club azul, se colocó como el caballo ganador dadas las complicaciones que Luis García está teniendo para desvincularse de la selección de Catar. El asturiano es el técnico que generaba consenso en las dos patas de club: la asturiana y la mexicana. Pero los cataríes se resisten a rescindir su contrato.

Y en este contexto, se ha unido al resto de los nombres vinculados al banquillo del Oviedo Javier Aguirre, que la pasada temporada logró mantener al Mallorca en Primera y el subcampeonato de la Copa del Rey. Aunque la opción del Vasco Aguirre, hombre muy cercano al Grupo Pachuca, parece bastante complicada en estos momentos ya que es una de las opciones que baraja la Federación Mexicana para hacerse cargo de la selección azteca.

El nuevo episodio del culebrón veraniego en el que se está convirtiendo el fichaje del próximo técnico del Oviedo hunde sus raíces precisamente en lo que viene sucediendo desde hace días, cuando Luis García era el favorito para comandar el barco azul. Pero, de pronto, la opción del Cacique Medina, uno de los candidatos junto al propio Luis García y a Javi Calleja, tomó fuerza en las últimas horas ante las trabas que están poniendo en Catar para la salida del técnico asturiano. Según varias fuentes, los cataríes no están por la labor de facilitar el adiós del ovetense. Es más, ni siquiera contestaron a varias llamadas de los agentes del exjugador.

De ahí que se activara y se diera prácticamente por cerrada en la mañana de ayer la contratación de Medina, que fue muy contestada por parte del oviedismo al entender que la única experiencia del uruguayo en el fútbol español es su brumosa etapa en el Granada, donde de los catorce partidos que dirigió solo ganó uno. Ya por la tarde, LA NUEVA ESPAÑA anunció en su edición digital que el Oviedo paralizaba la contratación del Cacique y que se abría a buscar más opciones al margen de las que ya están encima de la mesa. A todo ello hay que añadir que tanta ida y vuelta en la elección del nuevo entrenador está convirtiéndose en una prueba de estrés para los que trabajan en las oficinas azules en busca del sustituto de Carrión.

Por eso ahora desde el club se pide paciencia y se asegura que se tomará el tiempo necesario para elegir al nuevo entrenador ya que se trata de "una decisión muy importante" que marcará el futuro más inmediato de un proyecto que se quedó a las puertas del ansiado regreso a Primera y que en la nueva temporada que comenzará en el mes de agosto quiere dar un paso más.

Sin embargo, todos los nombres que se han barajado esta semana, a los que se une ahora Javier Aguirre, un técnico de contrastada experiencia y que, sin duda, lograría el consenso de todas las partes, siguen vigentes. Aquí habría que incluir al sector oviedista más crítico, que ayer rechazó con vehemencia la vía Cacique Medina. Es decir, a pesar de tanta ida y vuelta, no hay nada descartado y que se haya enfriado la negociación no quiere decir que el Oviedo ya no cuente con el Cacique. Sigue siendo una de las opciones para ocupar el banco carbayón, al igual que Luis García y Javi Calleja. Una terna a la se une ahora el nombre de Aguirre, en el que el Oviedo piensa para diseñar un nuevo proyecto que, esta vez sí, logre el deseado ascenso a Primera. Aunque el primer paso que deben dar los azules es firmar a su nuevo entrenador.

Las flores del Cholo Simeone Igor Sarasola Martínez La trayectoria del Cacique Medina, opción al banquillo del Oviedo que fue frenada ayer por la tarde tras una mañana en la que prácticamente se le daba como cerrado, le ha valido los elogios de pesos pesados del fútbol, como los argentinos "Cholo" Simeone y el "Muñeco" Gallardo. El actual técnico del Atlético de Madrid habló del uruguayo cuando destacó al frente de Talleres. "Tiene buena búsqueda de juego", enfatizó entonces Simeone, cuando también hizo un análisis del panorama de entrenadores: "¿Cuánta diferencia hay entre todos los entrenadores? Muy poquita. Después de Klopp, Mourinho, Guardiola, Zidane, son todos buenos. Hay entrenadores con menos nombre que trabajan muy bien. ¿El chico que está en Talleres (por el Cacique Medina) tiene menos idea que nosotros? Seguro que no". Por su parte, Marcelo "Muñeco" Gallardo también alabó la labor de Medina al frente de Talleres: "No me quiero ir del foco del partido del domingo, al Cacique lo conozco bien como persona, lo tuve como futbolista y hoy lo enfrento como director técnico. Está haciendo un gran trabajo en Talleres en una estructura que viene comportándose de muy buena forma". Y más llamativo aún es que el "Cacique" Medina ya coincidió con uno de los jugadores más notables de la actual plantilla del Real Oviedo. Ocurrió en su etapa en el Internacional de Brasil, donde tuvo al delantero brasileño Alemão bajo sus órdenes. Ahora, si al final de todo el culebrón se decide que el Cacique sea el elegido final para sustituir a Carrión, podría volver a coincidir con el punta brasileño.

Suscríbete para seguir leyendo