El talento de casa vende: el Oviedo sufre la salida de tres canteranos

El Real Oviedo es un club que puede presumir de jugar contar con bastantes canteranos dentro de sus filas. Esta temporada, el primer equipo llegó a albergar hasta cinco jugadores curtidos en las categorías inferiores de El Requexón (Borja Sánchez, Viti, Jimmy, Abel Bretones y Lucas Ahijado). Además, otros cuatro jugadores de la cantera tuvieron sus minutos a pesar de no contar con ficha del primer equipo (Yayo, Álex Cardero, Marco Esteban y Jaime Vázquez). Pero la mala noticia es que la fuga de talentos parece haber llegado al club azul.

Tras una campaña en la que el Oviedo rozó el codiciado ascenso a Primera División, la lógica atrajo a varios equipos, que pusieron sus ojos en los futbolistas carbayones. Viti jugará en Primera para Las Palmas tras no llegar a un acuerdo de renovación, Jimmy lo hará en el AEK Larnaca de Chipre en condiciones similares, equipo con el que tendrá el honor de disputar la Conference League, y Abel Bretones ha fichado por Osasuna, en una operación que supondrá un récord para el Oviedo en este siglo XXI. El lateral dejará en las arcas de la casa azul 2,8 millones de euros, además de un partido amistoso contra el conjunto navarro.

Es por ello que el Oviedo vive una crisis identitaria en lo que a jugadores criados dentro en El Requexón se refiere. Tras la salida de Abel, solo Lucas y Borja Sánchez se mantendrían en la disciplina azul, aunque hay esperanza en Yayo, ya que podría dar el salto definitivo al primer equipo. La decisión de su continuidad dependerá del nuevo entrenador del conjunto carbayón.

Por su parte, regresan de sus cesiones Álex Cardero y Samu Obeng. El primero podría llegar a jugar con el primer equipo, pero se encuentra a la espera al igual que su compañero Yayo. El segundo no entra en los planes del Oviedo, que posiblemente busque su salida. De los seguros, Borja Sánchez tiene contrato hasta 2026. El extremo regresó de su periplo de unos meses en México a mitad de temporada tras no conseguir disputar muchos minutos y se ha estabilizado dentro de la plantilla, siendo un fijo en el tramo final de temporada. Le costó entrar, pero cuando Luis Carrión decidió ponerlo de inicio ya no salió y firmó un par de goles para que el Oviedo llegase a disputar la final del play-off.

Un extremo sólido que llegó a la entidad azul siendo un niño, en categoría cadete, y que después inició un periplo por distintos equipos del panorama nacional, como el Real Madrid, el Fuenlabrada y el Mallorca. Ahora se tendrá que jugar el puesto con Sebas Moyano en el caso de que el nuevo técnico decida que los dos sigan ocupando el carril izquierdo, aunque el andaluz cuenta con precedentes en la otra banda y por el interior.

El caso de Lucas es diferente. El lateral no contó con apenas minutos durante la ya pasada campaña dada la reconversión de Viti al lateral. Sin embargo, en la 2022/23 fue uno de los jugadores destacados del conjunto azul. Tras la salida del de Laviana, Ahijado tiene muchas opciones (a expensas de posibles fichajes) de recuperar el carril derecho de la zaga. Un talento formado desde las categorías inferiores del Oviedo que tiene contrato con el club hasta azul hasta el 30 de junio de 2025 y que debutó con el primer equipo hace ya diez años, en 2014, aunque no fue hasta la temporada 2019/20 cuando logró hacerse un hueco en el primer equipo.

