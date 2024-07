Luismi se despide del Oviedo: "En estos tres años he tenido la oportunidad de defender este escudo con orgullo, valor y garra"

Luismi da por cerrada su etapa en el Oviedo y lo ha hecho con una carta a la afición del Oviedo en la que se despide después de tres años en el club azul, en una segunda etapa. Y es que el centrocampista ya estuvo antes en una anterior, en la que pasaron por el banquillo azul Sergio Egea, Javi Rozada y el "Cuco" Ziganda. La siguiente se marchó al Elche a jugar en Primera y después de esa campaña regresó al Oviedo, donde ha sido un jugador importante en el centro del campo las últimas tres campañas.

La salida de Luismi abre las puertas para una incorporación que está muy cerca de cerrarse, la de Alberto del Moral, otro centrocampista. El Oviedo ya fichó a otro medio, Sibo, y ahora está a punto de cerrar la llegada del que fue capitán del Villarreal B la pasada campaña. En esa posición también se despidió del conjunto azul el canterano Jimmy. Sí que parece que seguirán Colombatto y Homenchenko.

La carta que escribió Luismi a los aficionados es la siguiente:

Queridos oviedistas.

Hoy toca deciros adiós. Una palabra tan simple y, al mismo tiempo, tan difícil de pronunciar. Sobre todo cuando significa dejar atrás tres años llenos de recuerdos.

Tres años en los que me he sentido querido por todos y cada uno de vosotros. Tres años en los que mi familia ha sido muy feliz y mis hijas han sentido los colores y los cánticos del equipo como cualquier aficionado más. Tres años en los que ha habido que estar en las buenas y, también, en las malas. Tres años que me han permitido la oportunidad de defender vuestro escudo y poder hacerlo con orgullo, valor y garra.

Me alejo, pero no será fácil, siempre os llevaré presente en el corazón, pero me alegraré de vuestros triunfos y no me cabe la menor duda de que volveréis al lugar en el que merecéis estar.

Después de estos tres años, tan solo puedo daros las gracias. A vosotros, afición, por alentar y sufrir como nadie, contra viento y marea, manteniendo siempre vivo el sentimiento de los colores y los valores de este equipo. Sois una afición grande, no me cabe duda.

Al cuerpo técnico, a los directivos, a los servicios médicos, al utillero y a todos los trabajadores que desempeñan por detrás una labor encomiable. Todos me habéis ayudado a superar los momentos de debilidad y dificultad durante esta maravillosa etapa.

Aunque se cierre un ciclo deportivo, mi familia y yo siempre nos sentiremos carbayones. ¡Hala Oviedo!.