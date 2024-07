El Real Oviedo hace oficial a Aarón Escandell: el portero firma dos años con el club azul

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Aarón Escandell para ocupar el puesto que deja libre Leo Román, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El arquero valenciano ha firmado un contrato de dos años en el club azul y se espera que su llegada a la capital asturiana sea en las próximas horas para ponerse cuanto antes a las órdenes de Javi Calleja.

Procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, el guardameta de 28 años ha disputado 14 partidos en la máxima categoría del fútbol español, dos con Las Palmas y 12 con el Granada. Incluso llegó a disputar un partido de Europa League con el club andaluz. Con su 1,84 de altura, pretende ser el muro que cubra la portería del Real Oviedo en la próxima campaña, aunque se tendrá que disputar el puesto con Quentin Braat.

Después de pasar por las filas del Valencia en su etapa de juvenil, comenzó su carrera en el Atlético Malagueño a los 19 años, donde estuvo durante cuatro temporadas, hasta que el Recreativo Granada fichó al portero, que llegó libre.

Después de solo un año en el filial granadino, el guardameta logró subir al primer equipo, en el que militaría durante los próximos cuatro años, hasta la temporada 2021-2022. En su etapa en el club andaluz, el arquero jugó 27 partidos, en los que encajó 34 goles y dejó a cero su portería en ocho encuentros.

El Cartagena se hizo con sus servicios para la siguiente campaña en la Segunda División de España, pero su etapa no duraría demasiado. Aquel año, disputó 36 partidos y encajó 37 goles, dejando 13 veces la portería a cero.

En la UD Las Palmas no ha tenido los minutos que a él le hubiese gustado, ya que Álvaro Valles ha hecho una campaña extraordinaria. Además, en una entrevista que ha concedido al "Diario Marca" ha explicado: "García Pimienta no intercambió una palabra en toda la temporada. No es fácil llevar esa situación. Valles estaba en una forma increíble y entendía mi suplencia, pero ni siquiera se acercó a preguntar como me sentía". Aunque también añade que "Las Palmas es un club grande y se han portado muy bien conmigo".

Una temporada en la que no ha sido protagonista. Tan solo ha disputado cinco partidos, tres en Copa del Rey y dos en liga, en los que ha recibido seis goles y ha sido expulsado en una ocasión.