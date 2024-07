Javi Calleja desvela su propuesta para el Oviedo: "Hay que seguir la línea de juego, enganchar a la gente y hacer un año maravilloso"

"¿Ayer hizo más calor, eh?". "Aquí habrá que poner tacos de aluminio todo el año". Esas son las primeras impresiones de Javi Calleja, nuevo entrenador del Oviedo, dejabo del orbayu incesante que cae en la capital del Principado. El Real Oviedo tenía preparada una visita por la ciudad media hora antes de su presentación oficial, pero la lluvia obligó a cancelar los planes. Calleja habló por primera vez con los medios en La Leyenda del Gallo, donde se llevó a cabo su presentación.

Martín Peláez, presidente del Oviedo, abrió la ronda de preguntas. "Han sido dos semanas complicadas. Los valores de Javier (Calleja) coinciden con los de Pachuca. Llegas a un lugar grande, tus éxitos serán los nuestros", dijo Peláez antes de que Calleja tomase la palabra.

"Estoy encantado, un placer poder estar aquí, de firmar con el Oviedo. Con ganas de empezar a trabajar en el campo", indicó el nuevo técnico del Oviedo antes de responder.

Primera horas. "Muy bien, muy intensas. Hay mucho trabajo por delante. He ido conociendo poco a poco a la gente del club. Las primeras impresiones son muy positivas, estamos todos muy motivados para conocer las cosas y poder trabajar a gusto".

Presión. "Nos gusta la presión. La temporada pasada fue magnífica. He vivido situaciones parecidas de quedarse cerca del ascenso, nuestro objetivo es mejorarlo. La exigencia está ahí. Ya han demostrado de lo que son capaces. Todos nos creemos que somos capaces de hacer un gran añoo, venimos para mejorarlo. Hay que seguir la línea de juego, enganchar a la gente y hacer un año maravillosos".

Plantilla. "Uno de los motivos para firmar es porque creemos que hay una gran plantilla y una gran base, que ya demostraron de lo que son capaces. Nos vamos a reforzar para hacer una gran plantilla capaz de competir contra todo el mundo".

Proyecto. "Es un proyecto ambicioso. Cuando me lo presentan me hablan de las aspiraciones, la plantilla, las posibilidades de cara al futuro. A mí me da la impresión y garantía de que vamos a trabajar bien. Somos ambiciosos para conseguir cosas importantes. Es un club grande esté en la categoría que esté. Cualquier entrenador quiere venir a Oviedo, cuando se planteó fue fácil la decisión".

El proceso. "Se pusieron en contacto conmigo, empezamos a hablar y a intercambiar puntos de visto. Hubo conexión desde el primer día. Aunque parezca que se hizo largo, desde que empezamos hubo sintonía y estuvo bastante claro".

Qué equipo quiere. "Tener el control del partido, tener una identidad clara y buscar el gol constantemente. Tenemos que tener una mentalidad de poder ganar a cualquiera".

El equipo. "Veo la plantilla compensada. Veremos como arranca la pretemporada, habrá que reforzarse en alguna posición pero estoy entusiasmado".

Cazorla. "Santi ha sido clave. Aparte de profesional y del jugador que es, para mí tiene una influencia muy grande en todo. Hemos sido compañeros, le considero un amigo. Me habló un poco de todo esto, imaginaros las palabras hacia todo lo relativo al club. Es un jugador importante en el campo y en el vestuario. Para mí ha sido clave".

Afición. "Me parece increíble. No lo digo para quedar bien. He vivido el año pasado lo que fue esa promoción y se te ponía la piel de gallina. Tienen un sentimiento de pertenencia enorme. Cuando uno se siente valorado donde trabaja, vas más a gusto. Desde el primer día me han demostrado su cariño. Se lo quiero devolver a base de entrega y triunfos". Plantillas cortas o largas. "Me gusta que sea buena. El número ya veremos. Voy a ponerme a trabajar, ver necesidades y las posibles salidas".

Petición expresa. "No ha habido ninguna. Hay que ver donde nos falta algún jugador, hay muchos nombres. Hay que estar atento para firmar si aparece la oportunidad".

Espejo del año pasado. "No vamos a darle el balón al rival, vamos a intentar depender de nosotros con una identidad muy clara. Es normal que haya comparaciones pero cada uno tiene su forma de ser. Todos tienen su sello y yo el mío".

El inicio de calendario. "Es un reto, una motivación más. Me han dicho que el primer partido cuesta en Oviedo, hay que romper con esa estadística. Para mí, la liga va a ser la más dura de los últimos años, hay muy buenos equipos. Han subido equipos con historia. Vamos a ser conscientes de que para estar ahí arriba la exigencia de trabajo tiene que ser la mejor. Cuesta mucho ganar en cualquier campo, este año más".

Cuerpo técnico. "Vengo con tres retómenos. El Preparador físico es José Romero, llevo trabajando desde el fútbol base del Villarreal. Jesús Unanua es el entrenador de porteros. Luismi Loro es el segundo entrenador. Tres personales de mi confianza absoluta, leales y lo van a dar todo por el Oviedo".