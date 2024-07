Paulino está en un limbo, podría no tener sitio ni en Pachuca ni en el Oviedo

El futuro de Paulino depende del mercado de fichajes. Ahora mismo está en un limbo. A tres días de comenzar la pretemporada en Oviedo, el extremo cántabro, que actualmente se encuentra entrenando en México, no sabe para qué equipo jugará la próxima temporada.

El Real Oviedo quiere renovar la cesión de Paulino tras un año en el que ayudó con sus goles a casi lograr el objetivo del ascenso a Primera División. Sin embargo, LaLiga solo permite que haya seis cedidos en cada escuadra. Actualmente son tres los que hay en el Oviedo (Colombatto, Seoane y Alemão). En esta lista no entra Santiago Homenchenko, en la misma situación que el cántabro, aunque al uruguayo no le afecta la medida de la competición al ser menor de 21 años, por lo que queda exento.

Con estos datos, el conjunto azul tiene tres sitios libres para jugadores cedidos y podría tener que tirar de ellos para no darse de bruces con el límite salarial. En ese caso, Paulino se quedaría fuera de la plantilla, a pesar de que el club azul quiere seguir contando con sus servicios. La lástima es que ahora mismo tampoco tiene sitio en Pachuca, club desde el que fue cedido a Oviedo. La LigaMX solo permite que nueve futbolistas no formados en México estén inscritos en cada equipo que milita en la competición. Tras la llegada de Bastón, actualmente son nueve los jugadores extranjeros que el club tuzo posee, por lo que tendría que liberar la ficha de dos de sus hombres. En esa lista se encuentran Paulino y Homenchenko, aunque el charrúa no tendría problemas en Oviedo al no tener más de 21 años, pero sí por ser un jugador extracomunitario.

Por ello, Paulino se encuentra en terreno de nadie ahora mismo. Por una parte, el extremo debe esperar para conocer el transcurso de un mercado de fichajes que podría dejarlo fuera del club azul. Y por otro, mantener la esperanza de que Pachuca de salida a alguno de sus jugadores no formados en México, como podría ser el uruguayo Valentín Rodríguez, al que el conjunto azteca trata de dar salida. Pero por el momento, a Paulino le toca seguir entrenando sin conocer su futuro.

Suscríbete para seguir leyendo