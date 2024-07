Oviedo quiere a Calleja: la afición azul confía en el nuevo técnico azul

Javi Calleja gusta. Tras un año en el que el Oviedo rozó con las yemas de los dedos el codiciado ascenso a Primera División a las órdenes de Luis Carrión, el oviedismo respira optimista tras la marcha del entrenador catalán a Las Palmas. Su salida no gustó. Tal vez por las formas, o porque fue el único técnico desde el ascenso de 2015 que llevó a los azules a jugar el play-off. Pero sea como fuere, parece que ya se ha pasado página.

"Yo confío mucho en Calleja. De momento me aporta buena vibración porque en su presentación dio a entender que quiere un equipo que vaya hacia delante. No es como los anteriores entrenadores, que eran muy reservistas", dice Marisa Rodríguez, muy crítica con Luis Carrión y con su abrupta salida del Oviedo. "El nuevo técnico dijo que le influyó mucho Cazorla porque jugó con él y le entrenó, por lo que si a Santi le parece bien, no hay nada más que hablar. Hay que olvidarse de Carrión de por vida porque lo que hizo fue de ser una persona con muy poca moral", asegura la hincha azul, muy deseosa de que empiece la nueva temporada para probar al nuevo técnico.

"Yo pienso que será un buen entrenador. Cazorla habló bien de él y creo que éste puede ser el año. Cada entrenador es un mundo. Carrión lo hizo bien la primera parte de la temporada y pudimos soñar, pero los últimos partidos, que creo que ya había firmado con Las Palmas, lo hizo polvo", lamenta XXX, que cree que este año, con Calleja, el Oviedo ascenderá. "Si los árbitros no nos perjudican este año tanto como el anterior, puede que sea el año del ascenso", indica.

Martina Márquez, joven aficionada de diez años, tiene todas las esperanzas depositadas en Colombatto, su ídolo, aunque cree que Calleja podría ser el hombre que devuelva al Oviedo a lo más alto. "Yo quiero que juguemos en Primera y el nuevo míster es el hombre indicado", predica la joven aficionada, de la que seguro que todo el oviedismo espera que sus palabras lleguen a buen puerto.

