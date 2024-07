El club azul, a punto de cerrar la incorporación de Álvaro Lemos

El Oviedo está cerca de cerrar a Álvaro Lemos, lateral derecho de Las Palmas. El defensa, que el año pasado no disputó demasiados minutos a causa de las lesiones, está llamado a suplir el hueco que deja Viti. El club canario le ha comunicado al jugador que no cuenta con él para la próxima temporada y, de hecho, el futbolista no viajará junto al equipo a Marbella, donde realizan parte de la pretemporada. El lateral, que firmaría por un año, llegar al Oviedo con un contrato más bajo del esperado, ya que rescinde con Las Palmas por una gran suma de dinero. La intención del club azul es que su paso por el Oviedo sea, en principio, de un año, al tener al Lucas con contrato y a Chárbel en cesión, del que esperan pueda jugar con el primer equipo la próxima temporada. El lateral canario pasó cuatro meses lesionado la pasada campaña por un problema en el tobillo, por lo que solo puedo disputar algo más de 250 minutos. De 31 años, Lemos tiene una amplia experiencia en Segunda División, competición en la que acumula 177 partidos. Es el hombre que ha tomado más sentido para ocupar el carril derecho, ya que la dirección deportiva del Oviedo busca un hombre con experiencia en ascensos y play-off. Sin embargo, los azules aseguran tener un par de opciones más en caso de que la llegada de Lemos no se pueda materializar.

