Escandell ya viste la azul: “En Oviedo se respira fútbol y es un reto defender la portería tras Leo Román”

Tras la salida de Leo Román, uno de los mejores jugadores del Real Oviedo la temporada pasada, la dirección deportiva del club se puso a trabajar para encontrar otro portero. Las Palmas no contaba con Aarón Escandell, portero de Primera, y los carbayones no se lo pensaron dos veces. El arquero valenciano, que firmó dos años, llegó hace unos días a Oviedo y ya se ha entrenado a las órdenes de Javi Calleja. Minutos más tarde fue presentado oficialmente como jugador azul en el hotel Silken Monumental Naranco.

La presentación la inició Agustín Lleida, director del Real Oviedo. “Estamos muy contentos de presentar a nuestro arquero. Bienvenido, Aarón. Se ha incorporado de manos de nuestro amigo Juanfran, agente del jugador”. A partir de ahí, Escandell tomó el micrófono.

El reto. “Lo afronto como un reto muy bonito porque jugar aquí son palabras mayores. Aquí se respira fútbol y eso me apasiona”.

La gestión del fichaje. “Mi agente Juanfran lo hizo todo muy fácil. Lo que más me llamo es cómo es este club. Jugar en el Real Oviedo son palabras mayores y pienso que aquí se van a conseguir cosas muy bonitas tarde o temprano”.

La competencia. “La posición de portero es muy difícil. A Braat lo he conocido hoy y es un tío de diez. Habrá una competencia muy sana. No pienso que sea un problema que los dos hayamos jugado todo”.

El proyecto y el entrenador. “El proyecto que nosotros tenemos es que hay que disfrutar al día y dejarnos todo por esta afición. A Calleja le conocí aquí en el hotel. La trayectoria que tiene el míster se ve. Se atreve a jugar, le gusta desarrollar el juego desde la parte de atrás. Conforme soy yo pienso que le va a venir muy bien al equipo”.

Un portero con buen juego de pies. “No me veo con ventaja por ir bien con los pies. Los dos contamos desde cero. Voy a trabajar desde cero para ponerle las cosas difíciles al míster”.

Suplir a Leo Román. “Seguí la trayectoria del equipo el año pasado y Leo hizo un gran año. No me comparo con nadie, me gusta el reto de jugar y de estar ante esta afición”.