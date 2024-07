Así es Rahim Alhassane, el mejor lateral izquierdo de Primera Federación que llega para reforzar al Oviedo

El Real Oviedo ya tiene sustituto para Abel Bretones, que salió del conjunto carbayón en dirección Pamplona para jugar en Osasuna. Rahim Alhassane, nacido en Abuja (Nigeria) el 1 de enero del 2022, llega para disputarse el puesto del carril izquierdo con Carlos Pomares. El lateral nigeriano llega procedente del Recreativo de Huelva por una cantidad que ronda los 400.000 euros, y firmará por las tres próximas temporadas.

El internacional por Níger no ocupará plaza de extranjero, ya que los países africanos no entran en esa norma. Rahim viene de completar una gran temporada en la Primera Federación con el equipo onubense, siendo nombrado como mejor lateral izquierdo de la categoría, incluido en el once ideal de la temporada.

La campaña pasada completó 33 partidos como titular en el lateral izquierdo del 'Recre', anotando un gol en la victoria por 0-2 ante el Linares. Además repartió dos asistencias en otros dos encuentros.

Una temporada en la que su equipo se quedó a tan solo un punto de entrar en el play-off de ascenso a Segunda División. Además, ha recibido tres tarjetas rojas en toda la temporada, una de ellas en Copa del Rey ante el Tudelano.

Antes de jugar para el Recreativo de Huelva, Rahim pasó por las categorías inferiores del Rayo Majadahonda, por el Paracuellos MX, por la Gimnástica Segoviana y por el primer equipo del Rayo Majadahonda.

Además, el lateral izquierdo ha disputado 12 partidos como internacional con la selección absoluta de Níger y también ha jugado con la sub-23, con la que participó en la Copa África de 2023.