Daniel Paraschiv ya viste de azul: "Es un orgullo jugar en el equipo en el que militó Lacatus"

Daniel Paraschiv, fichaje personal de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, para el Real Oviedo, ya entrena a las órdenes de Javi Calleja. El futbolista rumano ha sido presentado esta mañana ante los medios. Tímido pero con un gran español, no se cortó en contestar todas las preguntas.

Paraschiv ha sido internacional con Rumanía y la temporada pasada anotó once goles y repartió cuatro asistencias en toda la temporada. El ariete es una apuesta personal de Jesús Martínez, que pretende que el jugador rumano sea uno de los protagonistas del Real Oviedo y que ayude a los azules a alcanzar el objetivo del ascenso a Primera División.

Su llegada al Oviedo. “Es un gran club y es un gran paso para mi carrera. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Los compañeros muy bien conmigo, me ayudan a adaptarme y los entrenamientos son muy intensos. Me gusta porque esto es el gran fútbol”.

Estilo de juego. "Soy un jugador veloz, que va bien con los dos pies y me gusta mucho meter goles".

Los entrenamientos. “He sentido que es el ritmo es muy alto, me gusta porque es el gran fútbol y estoy encantado de que sea así”.

Un español brillante. “Veo series españolas en la televisión y mi playlist está llena de música latina. Mi mujer habla muy bien español.

El Real Oviedo. "Conocía al equipo porque Lacatus, mi compatriota, jugó aquí, y eso es un orgullo. Oviedo es muy similar a mi ciudad de Rumanía (Brasov) y por eso estoy muy a gusto aquí".

Acompañamiento en la punta. "No tengo problema en estar acompañado o no, lo que me gusta es jugar al fútbol y con eso me quedo. He sentido desde el primer entrenamiento que el ritmo es rápido, pero me gusta. Esto es gran fútbol y estoy encantado con este ritmo".