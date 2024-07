Daniel Paraschiv, delantero rumano recién llegado al Real Oviedo, se defiende a la perfección en castellano: "Aprendí español viendo series"

Aprender un idioma nuevo es una tarea complicada. Hacerlo a través de la televisión, más. Daniel Paraschiv, nuevo delantero del Oviedo, que llegó hace apenas cuatro días de Rumanía para jugar en el equipo en el que jugó su ídolo Lacatus, se defiende con el castellano hasta el punto de que ofreció su primera rueda de prensa sin necesitar ningún tipo de intérprete. Tímido y humilde, afirma no conocer bien el idioma, pero contestó a todas y cada una de las preguntas sin ningún tipo de problema.

Paraschiv (Brasov, 1999), fichaje personal de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, ya entrena a las órdenes de Javi Calleja. El jugador ya conocía Oviedo antes de enterarse de que el club azul se había hecho con sus servicios. "Conocía al equipo porque Lacatus, mi compatriota, jugó aquí, y eso es un orgullo. Oviedo es muy similar a Brasov y por eso estoy muy a gusto aquí", dijo el tercer rumano de la historia en calzarse la zamarra azul, tras Szegedi y La Bestia, como era conocido Lacatus.

Su sorprendente manejo del nuevo idioma con el que tendrá que comunicarse con sus compañeros dejó perplejo a muchos, pero Paraschiv basa todo su conocimiento sobre el castellano en la televisión y la música. "Veo series españolas en la televisión y mi lista de canciones está llena de música latina. Además, mi mujer habla muy bien español, por lo que me ha enseñado algo", explicó el ariete rumano.

Paraschiv ha sido internacional con Rumanía, aunque no fue a la Eurocopa que levantó el domingo Morata. La temporada pasada anotó once goles y repartió cuatro asistencias. El nuevo "nueve" del Oviedo es una apuesta personal de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, que pretende que el jugador rumano sea uno de los protagonistas de un conjunto carbayón que pretende el ascenso.

Llega al Oviedo proveniente del Hermannstadt de Sibiu, ciudad de Transilvania. Allí jugó un total de 95 partidos, anotado 31 goles y repartido 7 asistencias. Ahora, está "contento" junto a los carbayones. "Es un gran club y supone un gran paso para mi carrera. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Los compañeros se están portando muy bien conmigo, me ayudan a adaptarme y los entrenamientos son muy intensos. Me gusta porque eso es la exigencia que supone el gran fútbol", aseguró.

Mucho físico

Por el momento, Javi Calleja, el entrenador que se estrena en el banquillo azul, ha hecho más trabajo físico que otra cosa, sin apenas tocar balón, con el fin de que los jugadores comiencen bien una temporada que se prevé de las más duras de los últimos años. "He sentido que el ritmo es muy alto y estoy encantado de que sea así". Paraschiv dice estar listo.

Sin embargo, el gran público carbayón, en su gran mayoría, desconoce el desempeño del ariete rumano, dado que solo ha jugado en su país y los aficionados azules no tienen referencias de su nuevo jugador. "Soy un jugador veloz, que va bien con los dos pies. Además, me gusta mucho meter muchos goles", dice el nuevo delantero del Oviedo, que previsiblemente, dado que Calleja es un firme defensor del 4-4-2, completará junto a Alemão el ataque azul.

"No tengo problema en jugar acompañado o no, lo que me gusta es jugar al fútbol y con eso me quedo", indicó el nuevo delantero del Oviedo, apuesta de futuro del club, en un castellano impecable para ser recién aterrizado en el vestuario oviedista.

