Al Oviedo le sobra ataque: el club busca salidas antes de realizar nuevas incorporaciones

El Oviedo sufre (o lleva camino de sufrir) un "overbooking" de delanteros. Tras la incorporación del ariete rumano Daniel Paraschiv, el conjunto carbayón cuenta con cinco puntas en su haber y no se descarta que la dirección deportiva del club azul traiga otro más. Actualmente, Alemão, Masca, Álex Millán, Obeng y la última incorporación rumana forman el ataque oviedista. Demasiada gente para un puesto que suele ocupar una persona, o como mucho, dos.

Roberto Suárez, director deportivo del club, repasó ayer tras la presentación en sociedad de Paraschiv el mercado del Oviedo. Fue preguntado sobre si algún club había mostrado interés en alguno de los atacantes azules, a lo que contestó que, tras la final de Barcelona, habían preguntado por "delanteros, medios y defensas". "Hacer una temporada tan buena hace que tus jugadores se revaloricen mucho. La suerte es que el Grupo Pachuca puede sujetar todo esto. Hay un mercado muy amplio y nos tientan, pero el grupo nos ayuda aun con las limitaciones que nos da el límite salarial". Es decir, que la limitación que te da el límite salarial a la hora de fichar haría necesaria la venta de algún jugador para seguir incorporando gente, pero como muchos de los futbolistas carbayones vienen cedidos desde la propiedad, tienen algo más de espacio para guardar futbolistas.

Sin embargo, LaLiga solo permite que los equipos cuenten con seis cesiones entre sus filas, por lo que la ayuda de Pachuca tiene un límite. Tras la revalorización, el Oviedo tiene algo más de margen de maniobra para armar "la mejor plantilla posible". "Hay que saber en dónde invertir el dinero. Queda mucho mercado todavía", aclara Suárez.

El que más papeletas tiene de abandonar la disciplina carbayona es Obeng. El delantero, que acaba de llegar de su cesión en Huesca, sabe que el club no cuenta en principio con él. "Él sabe lo que hay. Queremos tener la mejor delantera posible y el entrenador los tiene que conocer. Hay un número alto de delanteros y toca ajustarlo", comentó Suárez.

Otro de los que podría salir en cesión sería Álex Millán, que contó con pocos minutos la temporada pasada tras su lesión. El club, por otro lado, cuenta con Masca para esta temporada y el jugador quiere seguir. Alemão fue diferencial y no se contempla que abandone. "Sabemos claramente quién termina contrato y quién no. Sabemos quién está tentado. El club está atento a todo y sabe a qué jugadores tiene que intentar mantener, pero ahí entran en juego dos partes. El mercado se está disparando. No podemos irnos a unos números que no son los nuestros", indicó el director deportivo.

Otro de los que podría salir del conjunto azul es Sebas Moyano. Aunque no sea un atacante puro al jugar de extremo, el andaluz entra en los planes de varios clubes, entre ellos el Granada. El conjunto nazarí es el que más alto ha pujado por el extremo azul. Sin embargo, el Oviedo se remite a su cláusula de rescisión, tasada en 2,5 millones de euros.

