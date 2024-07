Las Palmas rescinde a Lemos y el Oviedo es libre para anunciar su fichaje

Las Palmas ha rescindido el contrato de Álvaro Lemos, próximo jugador del Real Oviedo. El club canario lo anunció ayer y ahora solo queda que el conjunto carbayón haga oficial el fichaje para cubrir la baja que dejó Viti tras su marcha a Las Palmas hace unas semanas.

El Oviedo no ha podido anunciar todavía el fichaje del gallego porque los canarios no liberaban al jugador, a pesar de que el propio Lemos comentó que vestiría la zamarra azul la próxima temporada. El problema, las negociaciones por la rescisión del contrato. Las Palmas ofrecía una cantidad por rescindir que el jugador no consideraba suficiente, por lo que los trámites se retrasaron.

Pero ahora, el jugador ya es libre para fichar por cualquier otro club, y el Oviedo es el que ha pujado más fuerte por el futbolista, por lo que se prevé que los carbayones anuncien al lateral en las próximas horas.

El lateral derecho de 31 años, natural de Santiago de Compostela, comenzó su andadura futbolística en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Villestro, un club modesto de dicha ciudad. A los 12 años, los ojeadores del Deportivo de la Coruña no dudaron en pescar al jugador para su cantera. Tras pasar también por Celta, Lens y Lugo, en 2017 fichó por Las Palmas por tres temporadas, donde permaneció cinco temporadas, una de ellas, la última, en Primera División, aunque pasó cuatro meses lesionado por un problema en el tobillo.

El lateral santiagués pretende recuperar la constancia en Oviedo y conseguir el objetivo del club azul, regresar a la máxima categoría.