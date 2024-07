El Real Oviedo ve muy lejos a Mata: "Un fichaje estilo Cazorla es muy difícil, diría que imposible"

"Algún fichaje estilo Santi (Cazorla) es muy difícil, diría que imposible". Son palabras de Martín Peláez, presidente del Oviedo. El anhelo del oviedismo por repetir una hazaña similar al fichaje del medio llanerense este año parece estar complicado. Juan Mata, exjugador azul e ídolo de la hinchada local, está lejos de vestirse la zamarra del conjunto carbayón.

"Estamos intentando fichar lo mejor posible, igual no tan mediático como Santi, pero si lo mejor posible en las posiciones que necesitamos reforzar, y la gente tiene que estar tranquila, que vamos a hacer lo mejor por tener la mejor plantilla posible", dijo el máximo responsable del Oviedo ayer. Al club azul todavía le quedan tres o cuatro incorporaciones más para cerrar el mercado, pero parece que la del jugador criado en la cantera azul no será una de ellas. Aunque no se puede descartar nada al cien por cien, claro.

Peláez habló también sobre la campaña de abonados y anunció que ya van de 15.000 renovaciones. "Vamos a muy buen ritmo, estamos muy contentos. Tenemos una tendencia que es muy positiva, acompañada de nuevas incorporaciones como los fichajes, el míster... Estamos a tope en eso", celebró Peláez, que encuentra muchas diferencias con la campaña pasada. "Vamos a un buen ritmo y más arriba de la tendencia del año pasado, que ya fue muy positiva. Estamos muy contentos", aclaró.

Respecto al límite salarial, tema de especial procuración de los azules para cerrar el mercado, el dirigente apunta: "siempre hay que tratar de cuadrar todo, y para tener un buen equipo, hay que hacer una buena gestión de todo esto. Estamos muy contentos con todo lo que encamina el límite salarial".

Pero este límite aumentó con la venta de Bretones, claro. "Tenemos que estar mejor que el año pasado. Todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero la exigencia va a ser alta viendo a dónde llegó el equipo la temporada pasada. Necesitamos tener la mejor plantilla posible y nos va a ayudar esa ampliación, que seguramente sea mayor", confirmó.

También quiso hacer alusión al "impasse" que hubo en el mercado tras la salida de Luis Carrión a Las Palmas y la búsqueda de un nuevo técnico para el banquillo azul. "Hubiéramos querido que fuera más ágil, pero los tiempos son los que son. Yo creo que tomamos la mejor decisión y que estamos en las mejores manos. Cada año es diferente y gracias a Dios se dio que sea Javier, una persona con mucha experiencia y calidad humana que va de acuerdo a la filosofía del grupo y al estilo de juego que queremos aquí. Se tardó un poquito, pero valió la pena la espera", aseguró.

Otro de los escollos que tuvo que superar el Oviedo en esta pretemporada fue la crisis de la Tribuna Lángara, en la que 542 aficionados se vieron reubicados por la construcción de 23 palcos VIP. "No ha sido fácil porque evidentemente hay que reconocer que cometimos errores en la comunicación. Afortunadamente, los encaramos personalmente y hemos llegado a acuerdos. Puede que haya gente que siga con cierto sentimiento, pero ese tema va muy bien encaminado y solucionado parcialmente", alegó el presidente del club.

