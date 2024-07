El Oviedo cierra la cesión de Dotor, a falta de pequeños detalles, lo que no supondrá la salida de Colombatto

Carlos Dotor será nuevo jugador del Real Oviedo. El club azul está, a falta de pequeños detalles, a punto de cerrar la cesión del jugador, que ya sonó para vestir de azul el curso pasado. El centrocampista criado en el Madrid saldrá del Celta este verano en busca de minutos y el club azul se hará con sus servicios para darle empuje al centro del campo. Fuentes cercanas a la operación señalan que el Oviedo ya tiene cerrado al jugador celtarra.

El madrileño, de 23 años, es una de las últimas promesas en ser forjada en la cantera del Real Madrid, donde llegó en el cadete B, conquistó una Champions juvenil y alcanzó su filial, conjunto en el que se convirtió en un futbolista importante de la mano de Raúl, llegando a ser capitán del Castilla antes de dar el paso a la Primera División. Fue en el verano pasado, cuando ya el Oviedo preguntó por su situación, pero acabó recalando en el Celta, tras el pago del club vigués de 3 millones de euros por su traspaso, que incluía el 50% de sus derechos.

En el club vigués no tuvo el protagonismo esperado, convertido en una alternativa secundaria para Benítez. En su primera campaña en la máxima categoría, acabó disputando 19 partidos entre Liga y Copa, 9 como titular, para un total de 883 minutos. Un saldo insuficiente para un futbolista en el que siempre ha habido muchas expectativas puestas. Por eso, ahora busca minutos lejos de Vigo, y el Celta parece dispuesto a buscarle acomodo. Algún conjunto de Primera ha preguntado por su situación, pero sin llegar a concretar su propuesta. El Oviedo también lo ha hecho y según fuentes cercanas a la operación, Dotor jugará con la camiseta azul la próxima temporada, lo que supondrá un importante refuerzo para el centro del campo carbayón. Centrocampista con llegada al área rival, se complementaría perfectamente con un pivote de rol más posicional. Esta llegada no cambia en principio los planes para el centro del campo, dado que los azules cuentan al cien por cien con Colombatto, a no ser que llegue una oferta suculenta de Primera División.

Además, según estas mismas fuentes, Dotor sería jugador del Oviedo más allá del próximo 30 de junio si se dieran dos condicionantes. Uno, acumular un número determinado de minutos. Otro, que el Oviedo logre un determinado objetivo clasificatorio. Es una fórmula ya vista en otros casos desde la llegada de Pachuca. Por ejemplo, con la cesión de Dubasin el curso pasado desde el Basilea. El "pingüino", sin embargo, no alcanzó el número mínimo de minutos y, además, el Oviedo no logró ascender a Primera, condición necesaria para pasar a formar parte del club azul. Ahora, se repetirá fórmula con Dotor.

A la caza de un extremo. Los azules quieren completar el equipo con un extremo derecho. El club carbayón, que ha metido la directa y está cerca de cerrar siete incorporaciones en apenas dos semanas, busca reforzar el carril derecho tras la salida de Dubasin y la posibilidad de que Paulino de la Fuente no renueve la cesión. Esta es, la de la banda derecha, la única posición para la que el Oviedo no cuenta con ningún jugador natural. Para la otra banda, los azules cuentan con Moyano, aunque no se descarta que el Granada, equipo muy interesado en hacerse con los servicios del andaluz, pague la cláusula de 2,5 millones de euros. En ese caso, el Oviedo ya tiene sobre la mesa posibles recambios para el jugador. Por otro lado, el Oviedo cuenta los servicios de Borja Sánchez, fijo para Luis Carrión, exentrenador del Oviedo, durante el último tramo de la Liga.

Otra posición por la que el Oviedo está peinando el mercado es la del delantero centro, aunque tras la llegada de Paraschiv es necesario que los azules den salida a varios de sus arietes.

