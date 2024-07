Romero, preparador físico del Oviedo, les mete caña: "Queremos que el equipo esté al máximo"

No ha pasado ni un mes desde que el Oviedo perdiese la final del play-off en Barcelona ante el Espanyol y los jugadores azules ya llevan días entrenando a las órdenes de Javi Calleja en El Requexón. La vuelta de las vacaciones siempre se hace dura, y este año, para los futbolistas, aún más. El entrenador madrileño ha recalado en Oviedo con ganas de preparar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada, y para ello organiza sesiones físicas pocas veces vistas. De hecho, el Oviedo entrenó tres veces durante el día de ayer.

El encargado de que los jugadores se estén machacando físicamente es José Romero, preparador físico que llegó al club de la mano de Calleja. "Está siendo una pretemporada intensa, tratamos de acumular mucho volumen y pensar más allá del corto plazo", dijo ayer Romero. La pretemporada azul durará cinco semanas, algo positivo para el preparador, que ve este plazo como "bueno". "Vienen de competir a máxima intensidad hace tres semanas. El cuerpo necesita descansar y los tejidos regenerarse. La idea es que el equipo esté al máximo durante los diez meses (de competición)", indicó.

Hay que tener en cuenta que el Oviedo sufrió durante la pasada campaña muchas lesiones. De hecho, en Navidad la enfermería azul llegó a albergar hasta diez futbolistas al mismo tiempo. Para evitar esto, Romero tiene la clave. "En un club con tantos medios como el Oviedo es más fácil. Ahora hay muchos datos y profesionales que te agilizan esos datos. A la hora de tomar decisiones, planificar o corregir es más fácil". Sin embargo, no descarta que haya lesionados. "En el fútbol de élite a máxima intensidad la línea es muy delgada entre el éxito del máximo rendimiento y pasarte. Habrá lesiones, pero intentaremos que sean las menos posibles", aseguró.

Para ello, la preparación ha de ser personalizada para cada jugador. "Han venido muy bien y todos han cumplido su plan de entrenamiento durante el verano. No hemos tenido ningún problema estos días", explicó Romero. Esta semana, Cazorla, Colombatto, Millán y Seoane no están trabajando junto al resto de sus compañeros en El Requexón, aunque para el preparador no supone preocupación alguna. "Están bien. Terminaron el año pasado regular y con cinco semanas de trabajo por delante pensamos que la mejor opción era hacer una reincorporación más progresiva. Además, echan más horas que el resto", indicó.

Uno de los nuevos en El Requexón, de los que no meten goles (aunque los metió a pares en sus tiempos) es Cervero. El héroe del ascenso de 2015, que ahora ejerce de médico del equipo, es un "indispensable" para el cuerpo técnico. "Diego es un fenómeno, queremos que esté con nosotros sobre el campo porque no es lo mismo ver el dato del GPS que vivir la intensidad del entreno desde el campo. Cuando se sufre una lesión sabe cómo ha pasado y por qué, palpa ese tipo de situaciones. Con él podemos coordinar mejor estas situaciones y por eso queremos que sea uno más sobre el césped. La gente del verde tiene que estar sobre el verde", alegó Romero.

