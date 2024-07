Todos los detalles del primer partido de pretemporada del equipo de Javi Calleja: el nuevo Oviedo, en marcha

Real Oviedo, 1-Omán, 1 Real Oviedo, 1-Omán, 1 Real Oviedo: Escandell; Álvaro Lemos, Homenchenko, Oier Luengo, Rahim; Lamine, Sibo, Yayo (Jaime Vázquez, min. 30), Moyano; Dani Paraschiv y Álex Millán. En la segunda parte: Braat; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Costas, Pomares; Masca, Del Moral, Miguélez (Obeng, min. 75), Borja Sánchez; Cardero y Alemão. Omán: Fayez Al-Rashidi; Amjad Al Harithi, Khaled Al-Breiki, Muhammad Al Muslimi, Ahmed Al Kaabi; Jamil Al Yahmadi, Harib Al-Saadi, Fawaz, Salah Al Yahyai, Zaher Al-Aghbry; y Abdul Rahman Al-Mushaifri. También jugaron: Harib Jamil, Ahmed Faraj Abdulla, Faiyz Issa Khadoom, Irbahim Saleh, Ali Sulaiman, Mubarak, Khalfan, Bashir, Musaab Hamed, Eid Harib, Ahmed Mohamed, Saleh Ali, Jameel Saleem, Salaah Said Salim, Saif, Omer Mohamed y Nasser Sultan. Goles: 1-0, min. 28. Sebas Moyano, de penalti. 1-1, min. 45: Salaah Said Salim. Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez. Amonestó por parte local a Masca y Cardero, y al visitante Nasser Sultan. El Requexón: A puerta cerrada.

Ni los aspersores están en plenas condiciones en el inicio de la pretemporada. A los pocos minutos del inicio del primer partido de pretemporada del Oviedo, en el que empató a un gol con la selección de Omán, el choque se tuvo que detener hasta que dejó de salir ese agua a presión que suele regar los campos de entrenamiento de El Requexón.

Tampoco los jugadores del Oviedo, como es natural a estas alturas, tenían ayer el ritmo adecuado, muchos aún conociéndose dentro de un terreno de juego y, sobre todo, aún aprendiéndose el nuevo libro de estilo para esta temporada, el de Javi Calleja, que dejó muy claro que su dibujo es el 1-4-4-2, falta ahora por saber quiénes serán los actores protagonistas en ese dibujo.

En la primera parte, Calleja apostó por colocar media hora a Homenchenko como central y dio la alternativa en la medular al jugador del filial Yayo, que formó junto a Sibo. Lo intentó el Oviedo por las bandas, con el también canterano Lamine por la derecha y con Sebas Moyano, uno de los que se vio más a tono, por la izquierda. Fue precisamente Moyano el que llevó más peligro y al que le hicieron el penalti con el que se adelantó el Oviedo, transformado por él mismo, antes de la media hora de juego. Pero no se dejó intimidar Omán, que tiró un balón al palo a los 35 minutos. Es cierto que pudo aumentar su renta el Oviedo tras un centro de Rahim que remató de cabeza Paraschiv, pero estuvo muy bien el meta visitante. Al borde del descanso, el que no perdonó fue Salaah Said Salim tras un córner que remató de cabeza a gol.

Luengo controla el balón, ayer en el primer amistoso de pretemporada del Oviedo. | David Cabo

En la segunda mitad se cambió todo, un Oviedo nuevo que se colocó en el campo con el mismo dibujo que el anterior, pero que jugó de otra manera. Cardero, teóricamente en punta con Alemão, se movió por todas partes, y Masca, extremo derecho, buscó una y otra vez posiciones más centrales, dejando la banda para el lateral Lucas. Lo intentó Alemão con un duro disparo al cuarto de hora, tuvo sus llegadas Omán, una de ellas obligó a Braat a lucirse a cinco minutos del final, y al final hubo empate en un primer examen de pretemporada en el que la nota aún no cuenta para la evaluación.

