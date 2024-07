El Oviedo vence al Getafe con un gran inicio y un Alemão que no pierde el olfato (0-1)

El Real Oviedo venció ayer por 0-1 en su segundo partido de pretemporada ante el Getafe en la ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid. Los azules jugaron una gran primera parte en la que fueron superiores al conjunto madrileño y tras cambiar a todo el equipo en el descanso, los carbayones decayeron y el Getafe probó la defensa visitante, aunque sin éxito.

El Oviedo salió al campo con un once que, quitando alguna excepción, podría ser el plantel titular cuando de comienzo la Liga. Braat en la portería, cuajó una buena primera mitad, evitando un par de goles del conjunto local. La defensa no tuvo demasiado trabajo, aunque cabe destacar el trabajo de Rahim, que no cesó en su empeño de colgar balones al área. Su banda parecía una autopista. En el centro del campo, Del Moral y Dotor firmaron buenos minutos. De hecho, este último fue el que puso la asistencia del gol de Alemão, siendo uno de los mejores hombres de azul ayer. Por las bandas, Moyano y Masca no brillaron demasiado, aunque estuvieron más que correctos. Arriba, Calleja sorprendió con Cardero de titular, uno de los mejores buscando los espacios. Acompañándolo, Alemão, que parece que sigue con el olfato goleador intacto, completó el 4-4-2 que propuso el técnico madrileño.

En el minuto 6, Dotor, desde su propia área, cuelga un balón largo que recaló en Alemão al borde de la meta rival. El portero fue a por él, pero el delantero brasileño picó el balón y Ferrer no tuvo ninguna oportunidad de detener al ariete del Oviedo. Cuatro minutos después, Cardero se coló solo dentro del área, aunque no consiguió materializar un buen balón. A partir de ahí, la primera mitad transcurrió en su gran mayoría por la banda izquierda, cuyo dueño tuvo nombre: Rahim Alhassane. El lateral nigerino la recorría a su antojo y ya en el minuto 25, el nuevo jugador azul ya había puesto más de tres balones al punto de penalti.

En el minuto 26, Alderete, reconvertido en delantero centro por parte de José Bordalás, tuvo una de las mejores ocasiones para el Getafe. El defensa disparó desde fuera del área y el balón rozó el palo derecho de la portería de Braat, que hizo una buena estirada. La defensa azul yerró en la salida del balón y Dotor no pudo llegar a interceptar el balón antes de que el jugador madrileño disparara.

Unos minutos antes del descanso, Calleja decidió cambiar la estrategia. Movió a Masca a la punta y retrasó a Cardero al centro del campo. Tras el descanso, el Oviedo cambió a todos sus jugadores, aunque mantuvo el 4-4-2. Entraron Escandell en la portería, Lucas, Luengo, Vázquez y Pomares en la defensa; Millán (de extremo), Sibo, Homenchenko y Borja Sánchez en el centro; y Paraschiv y Miguélez arriba. El partido cambió de dueño y el Getafe se hizo protagonista del juego, sin apenas ocasiones para los azules en toda la segunda mitad. El Getafe mejoró mucho cuando Uche estaba enchufado, siendo claramente el protagonista en el bando madrileño. El conjunto de Bordalás no fue capaz de ver portería a pesar de que las llegadas fueron constantes, más mérito del conjunto local que de errores defensivos del Oviedo.

Las pocas ocasiones que tuvo el conjunto carbayón fueron obra de Álex Millán, reconvertido en extremo diestro por parte de Calleja. El delantero no fue capaz de materializar las pocas que tuvo, que fueron claras.

Acercándose el final, el partido se durmió y el juego se desenvolvió en el centro del campo. A unos minutos de la finalización, Pomares fue expulsado por protestas a la árbitra, que no dudó en enseñarle la cartulina roja al lateral azul. Poco más sucedió hasta el minuto 90.

El Getafe firmó una gran segunda parte. A pesar de ello, no lograron empatar el partido, y los azules ponen rumbo a Murcia con una victoria bajo el brazo ante un equipo de Primera División.

Suscríbete para seguir leyendo