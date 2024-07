Estos son los planes que baraja el Oviedo para la banda derecha: dos opciones que llegarían desde el Mediterráneo

El Oviedo, a unas horas de jugar contra el Getafe en Las Rozas (20 horas) y a un día de viajar a San Pedro del Pinatar para realizar su "stage" de pretemporada, apura para buscar un hombre que ocupe el extremo derecho del campo, única posición en la que el club carbayón no dispone de dos efectivos. Hugo González, canterano del Valencia, e Ilyas Chaira, forjado en Girona, son los nombres que se barajan en estos momentos en el club azul para ocupar el carril derecho.

Tras un mercado de fichajes que ha transcurrido a ritmo vertiginoso –ocho jugadores en algo más de dos semanas–, el Oviedo necesita a un extremo derecho. Roberto Suárez, director deportivo del club azul, aseguró ayer en la presentación de Carlos Dotor y Álvaro Lemos como nuevos jugadores azules que están "totalmente centrados" en encontrar a un extremo que dé profundidad, al ser la única posición en la que el Oviedo no dispone de dos hombres. Ilyas Chaira es uno de los que más gustan a la dirección deportiva, pero la operación no resulta sencilla. El extremo, que lució el año pasado en el Mirandés, pertenece al Girona, con el que está haciendo la pretemporada. Tiene pretendientes en Primera, su deseo es jugar en la máxima categoría, e incluso no se descarta que pueda quedarse en el Girona, con el que tiene contrato hasta 2026. Uno de los equipos que más interés tiene en el futbolista marroquí es el Rayo Vallecano. Sin embargo, el Oviedo se mantiene atento a su situación y los vaivenes del mercado hacen que no se descarte completamente al jugador en los planes del conjunto carbayón.

La segunda opción, y la que podría tener más peso en estos momentos, es la de Hugo González, canterano del Valencia. El jugador, de 21 años, milita en el Mestalla, filial del conjunto valenciano, aunque ha tenido bastantes minutos con el primer equipo, llegando incluso a repartir una asistencia en nueve partidos. En Segunda Federación, categoría donde se encuentra el filial del Valencia, ha disputado 41 partidos en los cuales ha anotado 14 goles y repartido dos asistencias. Jugador con llegada, destaca por su rápida adaptación al fútbol profesional, según varias fuentes. González sonó muy fuerte para recalar en Éibar. El conjunto guipuzcoano lo tenía prácticamente atado, aunque el interés en negociar una opción de compra complicó las cosas, y el conjunto armero se lanzó a por otros jugadores: acaba de fichar a Antonio Puertas. Sin embargo, parece que el Oviedo podría traerlo en forma de cesión, y es ahí donde el Valencia no opondría resistencia, según fuentes cercanas a la operación.

Son las dos opciones con más peso en estos momentos sobre la mesa del conjunto carbayón. El Oviedo quiere cerrar el carril diestro del ataque y busca la fórmula más ventajosa para darle un nuevo registro a la banda y que, condición indispensable, entre en los estrechos márgenes del tope salarial.

Lemos y Dotor ya lucen de azul. Los dos últimos fichajes del Oviedo fueron presentados ayer en las instalaciones de GAM, acompañados de Agustín Lleida, director general del club, y de Roberto Suárez, director deportivo azul.

Lemos tardó en llegar debido a complicaciones con su salida de Las Palmas. Es un jugador en el que el Oviedo ya tuvo interés en anteriores campañas. "Es verdad que en años anteriores soné y ahora estoy aquí. Este año se dio y estoy feliz. Hasta que no se solucionó lo mío en Las Palmas no pregunté por lo que tenía y cuando me dijeron que el Oviedo estaba no me lo pensé", señaló el lateral. Además, Lemos coincidió los primeros días de pretemporada con Carrión, exentrenador azul, quien le animó a elegir el azul. "Me habló maravillas del Oviedo y me recomendó mucho venir aquí: infraestructuras, grupo, ciudad... Había tomado la decisión, pero me ayudó", aseguró.

Dotor, por su parte, recibió el consejo de un viejo amigo, Seoane, con el que jugó en el Madrid Castilla. "Estoy contento. Me escribió este verano para que viniese, que nos lo podíamos pasar bien. Hay jugadores con mucha calidad, el proyecto es chulo y sí, me ha ayudado a decidir", indicó. Respecto a su estilo de juego, Dotor explicó que "soy un centrocampista con llegada, me gusta pisar área y ayudar al compañero sin ahorrar esfuerzos. Mi mayor virtud es llegar al área", zanjó.

