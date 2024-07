Paulino, ya de azul tras un verano "complicado": "Avanzaban los días y no estaba tranquilo"

Paulino ha vivido un verano complicado. El extremo del Oviedo estuvo unas semanas tras el play-off sin saber en qué equipo jugaría la próxima temporada. Pachuca no tenía sitio entre sus filas para más extranjeros y el Oviedo podría no haber tenido sitio para más jugadores cedidos. La decisión finalmente tomada: traspasar a Paulino al Oviedo por dos años.

Un mes complicado. "Sí. Tenía ganas de volver y sabía que el Oviedo contaba conmigo. Tuvimos que arreglar todo el tema del contrato para poder pertenecer al Oviedo hasta 2026. Antes de irme ya pensaba que querían que volviese al igual que yo quería volver. Avanzaban los días y no estaba tranquilo. Me hubiese gustado incorporarme desde el día uno. Ahora llego tras una lesión y con menos días de entrenamiento con el grupo, aunque entrené lo que pude en México".

La ayuda de Jesús Martínez. "Estuve con Jesús Martínez en Pachuca cuando vi sus partidos y él siempre, desde que llegué, me ayudó muchísimo y yo a él. Cuando me crucé con él me quedé más tranquilo porque vi que todo iba por buen camino".

Su regreso. "No me cuento como incorporación porque me siento uno más del equipo. Los nuevos son gente muy predispuesta a entrenar y a hacer grupo. Tendremos un equipo igual o mejor que el del año pasado. Es el primer paso".

Las lesiones. "Quieren tener cuidado con el tema de las lesiones. El año pasado fue un año bonito, pero con momentos personales duros. Quiero poder disfrutar del año entero y sin lesiones".

La nueva temporada. "Mi intención es sumar minutos porque es importante. Quiero estar rodado para compartir con mis compañeros esta temporada".

Goles y minutos. "No sé si superarlas pero seguro poder convertir más minutos. No me gusta estar lesionado, soy un jugador muy inquieto y las lesiones duelen bastante. El tema de los goles, ojalá podamos repetirlo o superarlo".