Carlos Dotor, centrocampista del Oviedo: "He tenido varias ofertas, pero cuando me llegó la del Oviedo no lo dudé"

Carlos Dotor, último fichaje del Real Oviedo hasta el momento en el que se han escrito estas líneas, se define como «un chaval normal». Tímido, estudioso y formal, el centrocampista del Oviedo recibe LA NUEVA ESPAÑA en San Pedro del Pinatar tras la sesión matutina de entrenamientos. Canterano del Real Madrid, aspira a tener en el conjunto azul los minutos que no pudo tener en el Celta, equipo del que procede.

–¿Quién es Carlos Dotor?

–Un chaval normal al que siempre le ha gustado jugar al fútbol. Poco a poco he ido dando pasos, avanzando etapas, y me he dado cuenta de que me puedo dedicar a ser futbolista profesional. Estoy feliz y tengo ganas de seguir con mi carrera, dando pasos hacia delante. Soy muy normal, entreno y me cuido. Disfruto con mis amigos y mi familia, paseo con el perro... Soy un tipo de 23 años con una vida es muy normal.

–¿Y el Dotor futbolista?

–Soy un centrocampista llegador, me encanta llegar al área y meter goles. Es mi mayor virtud. Si me ponen más atrás también lo puedo hacer bien, creo que con balón me gusta asociarme y jugar.

–Su nombre lleva sonando varios años, pero está vez parece que cuajó. ¿El play-off le convenció?

–Desde antes del play-off mis agentes me dijeron que querían que viniera. Esperé un poco porque he tenido varias cosas, pero llegó un punto en el que no estaba cómodo en Vigo. Me surgió la oportunidad y no lo dudé. Mis agentes me han hablado maravillas. Vi el play-off y me gustó mucho la filosofía de juego. Seoane también me escribió y me habló del club. Hay muy buen grupo y tengo ganas de que empiece la temporada.

–Su respuesta da para varias preguntas. Empecemos por la primera: sus dos agentes son exjugadores del Oviedo. ¿Eso importó a la hora de tomar la decisión?

–Joyce Moreno y Alejandro Camaño, sí. Me han hablado maravillas. Dimos un paseo por Oviedo y me encantó. La ciudad está volcada con el equipo. Desde que llegué solo encuentro cosas positivas.

–¿Y_el Oviedo? ¿Cómo le convencieron?

–Fueron bastante claros. Me dijeron que el Grupo Pachuca tiene un proyecto muy chulo. Tenemos grandes jugadores y, quieras o no, ver que podemos competir te llama la atención. Ojalá nos vaya bien a todos.

–Viene de tener un año complicado en el Celta. ¿Qué tal terminó con Rafa Benítez?

–Muy bien. Tanto él como el director deportivo apostaron por mí. Luego, tras el cambio de dirección y técnico, dejaron de contar conmigo. Con Benítez hablo de vez en cuando. Es un gran profesional y una bella persona.

–Habla también bien de Seoane. Son muchas razones ya para que su fichaje cuajase.

–Lo conozco de la cantera del Madrid. Habíamos coincidido poco, pero sus agentes son los mismos que los míos. Hace un año empezamos a tener más relación. Este verano me habló porque sabía que el Oviedo tenía interés en mí y trató de convencerme.

–Conociendo la posibilidad de vestir de azul, ¿cómo vivió el play-off?

–Quería que el equipo ascendiera, lo vi como un aficionado al fútbol. Hicieron muy buen play-off y tuvieron muchas opciones. Incluso merecieron el ascenso. Pero el fútbol es así y es lo que hay.

–¿Le preocupaba que en caso de ascenso (o de permanencia) su llegada peligrase?

–No lo sé, eso lo sabrá Roberto Suárez. No sé responder (risas).

–En otro orden de cosas, creo que es usted un gran estudiante.

–Hice mi bachillerato y luego intenté seguir, pero mi cabeza estaba muy focalizada en el fútbol y ya llega un punto en el que es difícil. Cuando pierdes el hábito cuesta más. Lo tengo pendiente, me gustaría en un futuro compaginarlo todo. Me gusta el mundo empresarial, pero al final estamos todo el día centrados en lo mismo.

–¿Se ve como empresario o hubiese estudiado otra cosa si no se dedicara a darle patadas a un balón?

–Algo que siempre me ha llamado la atención es la psicología. Me gusta mucho el tema. Tengo un «coach» y aprendo mucho de él. De pequeño me tiraba y me habría gustado meterme en ello. Leo muchos libros sobre el tema.

–Hablando de psicología, ¿cómo está a nivel mental? Superar con calma un año como el que vivió el año pasado no debe ser fácil.

–Bien, muy bien. El año pasado tuve un año difícil especialmente por la pubalgia, con muchos dolores. Era algo que me tenía un poco mermado. A raíz de la operación, algo dentro de mí se liberó y ahora estoy feliz, disfrutando del trabajo que es algo de lo que a veces nos olvidamos. Es la clave. Tengo muchas ganas de empezar, de trabajar y de dar una buena versión de mí.

–¿Qué tal de la pubalgia?

–Todo olvidado. Desde que me operé soy un hombre nuevo.

–Supongo que una lesión pase factura a nivel mental para un futbolista.

–Sin duda. Mucho. Empecé en el Castilla con los problemas y no terminé de recuperarme bien. Llegué al Celta con molestias. Era mi primer año en Primera y llegué sin confianza. Mi cuerpo no estaba para jugar pero mi mente quería darlo todo. Llegó un punto que no podía ni subirme al coche. Ahí tuve que parar. Siempre pensé que lo debería haber hecho antes, pero cuando estás en la rueda es difícil pararse a pensar la mejor opción.

–Por lo poco que ha podido ver de momento, ¿qué le parece su nuevo hogar?

–Muy poco de hecho, tres días. El norte me encanta, especialmente en verano.

–Espere al invierno.

–Sí, sí. Es cierto que la lluvia no me gusta tanto.

–No llueve tanto, hombre.

–¿No? Bien, bien. Di un paseo por el centro el otro día y es muy chulo. Una ciudad muy tranquila con ambiente para pasear. Las primeras impresiones fueron bastante buenas.

–¿Viene solo?

–Con mi perro, mano a mano.

–Nunca estará solo en Oviedo. La afición aprieta mucho.

–Lo sé. Lo del play-off fue una locura y lo espero así. Vi a Melendi cantando y fue algo que me animó a venir aquí. Aunque no seas aficionado del Oviedo es algo que te emociona. Lo que veo es todo bueno y eso es un aliciente para el equipo. No puedo esperar para jugar en el Tartiere.

–¿Y cuál es su meta con la camiseta azul?

–Quiero crecer, seguir desarrollándome como futbolista y trabajar para sentirme importante de nuevo. Vengo de un año complicado. Estoy con muchas ganas y quiero recuperar buenas sensaciones y una confianza que quizás he perdido.

–¿Y_cuál es la meta como equipo?

–Nos tenemos que centrar en dar el máximo y en hacer todo lo que esté en nuestra mano. Cuanto más arriba estemos, mejor. Este año hay una Liga muy complicada, pero veo al equipo serio para ir a por todas.

–Si le sigue poniendo los mismos caramelos que le puso a Alemão contra el Getafe seguro que será un buen año.

–Ojalá. Vengo a sumar, a trabajar y a ser uno más. Ojalá poder dar tantas asistencias y goles como se pueda.

