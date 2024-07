"¡Oh, Santi Cazorla!": el medio del Oviedo genera revuelo en Pinatar

"¿En serio está Cazorla ahí?", dijeron ayer unos aficionados del Elche que se concentraron en la ciudad deportiva de San Pedro del Pinatar, donde se el conjunto de la comunidad valenciana se midió al Nottingham Forest inglés, y donde entrena el Oviedo esta semana.

El Mago fue la principal atracción ayer en Murcia, especialmente entre los seguidores ingleses, hinchas de la Premier League. El de Llanera volvió a la dinámica de los entrenamientos tras unas semanas de parón por su lesión en el tendón de Aquiles y tocó balón junto a Diego Cervero, del equipo médico del club. Cientos de aficionados anglosajones comenzaron a abarrotar las gradas del Pinatar Arena para ver a su equipo sin percatarse de que uno de sus ídolos estaba allí presente. Cuando cayeron en la cuenta, no daban crédito. "¿Aquel es Cazorla? No me lo puedo creer, era mi ídolo", dijo Nate Turner, natural de Gales y muy fan del medio llanerense. Iba con una (o unas cuantas) cervezas encima, por lo que no dudó en ponerse a gritar sin ningún tipo de pudor: "¡Oh, Santi Cazorla!".

Cerca, Aarón Luján, Alfonso y Javier Sánchez, tres aficionados del Nottingham naturales de Murcia. "No sabría decir por qué soy hincha de este equipo, pero desde que soy pequeño me llamó mucho la atención y cuando me enteré de que jugaban aquí contra el Elche no dudé y compré las entradas", dice Sánchez, sorprendido ante la presencia de Cazorla. "Yo soy muy fan de la Premier (Liga inglesa), por lo que Cazorla es un ídolo. Ha sido una sorpresa añadida ver a este genio del balón aquí", celebró.

De hecho, al doble campeón de Europa, a pesar de estar jugándose un partido al lado, le costó abandonar la ciudad deportiva por el tumulto que se formó a su al rededor. Qué mejor inicio de año para el llanerense.

Cazorla, Dani Calvo, Costas, Luengo y Colombatto, nuevos capitanes del Oviedo. Cazorla ha sido elegido como el principal capitán del Real Oviedo. Dani Calvo pidió que el llanerense ocupase su lugar como dueño del brazalete. Por su parte, Lucas, que era uno de los elegidos, prefirió quedarse al margen.

