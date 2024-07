Un Oviedo que tiene dos plantillas: los azules ganan al Albacete (2-0) y empatan contra el Eldense (0-0)

El Oviedo no falla. 2-0 contra el Albacete y 0-0 contra el Eldense en el triangular que se jugó ayer en San Pedro del Pinatar, en Murcia. 45 minutos contra cada equipo en los que ningún hombre de azul pasó desapercibido. Javi Calleja es un enamorado de la posesión del baló. El nuevo Oviedo está muy centrado en tocar, buscar espacios y recuperar balones en caso de pérdida. Especialmente esto último lo hacen muy bien.

Empezó el Oviedo jugando con la segunda equipación, anunciada anteayer por los azules, contra un Albacete que no está cuajando una gran pretemporada. Moyano hizo polvo a la zaga blanquinegra, siendo uno de los mejores de esta primera mitad. Tuvo un par de ocasiones, que no pudieron entrar en la red, pero el andaluz dejó destellos de lo que fue la temporada pasada. Alemão, por su parte, sigue enchufado. Hizo el primero a la media hora de partido, con un derechazo desde fuera del área que el portero no pudo detener. Además, puso el segundo ejerciendo de pared. Alberto del Moral llegaba solo y podría haber disparado desde la frontal, pero decidió cederle la pelota al ariete brasileño, que se la dejó a placer para que solo hiciese falta que Del Moral la empujase. Estuvo bien Rahim, la otra incorporación, aunque yerró bastante en los centros, algo que tiene que mejorar.

Otro de los que cuajó un buen partido, y que viene haciendo una gran pretemporada es Álex Millán. El delantero está jugando de extremo diestro y parece que el cambio le ha beneficiado. Entró por Masca, que tuvo molestias durante el calentamiento.

El Albacete llegó en alguna ocasión, pero sin poner en demasiados aprietos a Aarón Escandell, que jugó los 90 minutos por primera vez desde que viste de azul, y que defendió los palos bajo la atenta mirada de su agente, Juanfran Moreno, y de Luis García, opción del Oviedo para sustituir a Luis Carrión en el banquillo que no pudo llegar por problemas con la desvinculación de la selección de Qatar.

Quince minutos después de que el Albacete abandonase el campo, el conjunto carbayón continuó con los mismos hombres para enfrentar al Eldense del exazul Víctor Camarasa, aunque Calleja no tardó ni diez minutos en retirar al equipo entero (a excepción del portero) e introducir un conjunto totalmente nuevo. Este Oviedo tiene dos plantillas. La toma de decisiones del conjunto técnico sobre quién empezará de inicio el próximo 17 de agosto en Riazor ante el Dépor serán complicadas. Pero sin duda, el Oviedo tiene un fondo de armario a la altura de pocos equipos, incluso, superior al de la temporada pasada. Debutó Paulino, recién incorporado a la dinámica tras firmar con los azules por dos años. Jugó su segundo encuentro Carlos Dotor, uno de los hombres que está llamado a ser diferencial esta temporada. No jugó de momento Cazorla, que sigue entrenándose al margen, aunque ya toca balón.

El Oviedo no sumó ante el Eldense en un partido en el que no hubo casi ocasiones, pero se vio a un equipo firme y preparado para la Liga.