David Costas, tras su regreso: "Trabajar después de una operación es difícil, pero me encuentro bien"

David Costas, uno de los ídolos del oviedismo, parece ya totalmente recuperado de su operación del cuádriceps. Con ya bastantes minutos en pretemporada, el central gallego pretende ser uno de los jugadores importantes en esa nueva temporada.

El calor murciano. "La diferencia con Pachuca es increíble, no hacía el mismo calor que aquí, aunque si había la misma sensación de agobio. Estamos bien, entrenando para iniciar la Liga como motos".

Recuperación física. "Siempre que volvía decía que me encontraba muy bien y luego... En el día a día me veo bien. No me puedo quejar, me costó empezar la primera semana tras tantos meses parado. Trabajar después de una operación es difícil, pero me encuentro bien, recargando gasolina, que hace falta para competir todo el año".

Javi Calleja, su nuevo entrenador. "La verdad que muy bien. Es muy cercano, propone y quiere jugar al fútbol. Ha venido a hacer disfrutar a la gente con el balón e ir a todos los partidos. Ganar desde la posesión y desde el fútbol que veníamos practicando el año pasado".

Los fichajes. "Son buenas incorporaciones y que se adaptan muy rápido al equipo. Vinimos aquí a convivir para que se adapten cuanto antes. Vienen a sumar y habrá gente importante dentro de esos fichajes. Ojalá les salga un buen año".

La importancia de cuajar una buena pretemporada. "La verdad que hemos hecho un buen partido contra el Albacete. Al final a veces te sale una pretemporada en la que no ganas ningún partido y luego empiezas bien. A veces pasa lo contrario. Pero estamos adaptándonos bien y está yendo todo mejor que el año pasado".

El fichaje de Lemos, viejo conocido. "Hablé con él días antes porque ya me preguntó por tema viviendas, que está difícil en Oviedo (risas). Es un jugador que va a sumar seguro y es una persona fantástica y un gran jugador. Aportará porque lleva muy poco tiempo y ya está muy adaptado. Ojalá repartir muchas asistencias".

Los centrales, única posición que el Oviedo no ha reforzado. "Cada año es un mundo. El Oviedo viene muy bien ahí atrás. Dani y Oier acabaron a un nivel muy alto. Tuvimos ahí el ascenso. Pero eso es un tema del área deportiva. No sé si vendrá alguien, pero si llega alguien tendrá que sumar. Jaime Vázquez lo está haciendo muy bien, y ya lo hizo el año pasado. Hablo de vez en cuando con él y me pregunta dudas que genera el fútbol. Es un tipo al que he visto aprender y es lo suficientemente humilde para preguntarte las dudas. Entrena muy bien y está siempre predispuesto. Es aseado con balón y para la edad que tiene ya hay un buen físico. Hay que darle tiempo".

La afición, un pilar básico. "Al oviedismo le digo que estén ahí como año pasado. Pocos clubes pueden presumir de tener una masa social como esta. Al final se vio el año pasado en cada partido de play-off en esas últimas jornadas de Liga. Siempre superan las expectativas y lo digo de corazón. Que sigan igual que el año pasado que prometemos dar lo máximo".