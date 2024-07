Pascanu se acuerda del Oviedo en su despedida

Alex Pascanu no jugará en el Sporting la temporada que viene. El lateral rumano se encontraba cedido por parte de la Ponferradina y militará el año que viene en el Rapid de Bucarest de su país natal. El futbolista se despidió del conjunto rojiblanco con una carta colgada en sus redes sociales. "La temporada pasada fue una locura que no olvidaré con tantas emociones y la mayoría muy bonitas", dijo. "En El Molinón he vivido muchos sentimientos muy bonitos, uno de ellos la victoria contra el Oviedo", afirmó.