Zaragoza y Mirandés también quieren a Bri, que no entrena por un golpe: este es el estado de las negociaciones

Continúa el culebrón Diego Bri. El extremo derecho, favorito de la dirección deportiva del Oviedo para completar el extremo derecho del equipo, ha dejado de entrenar, tanto con el primer equipo como con el filial del Atlético de Madrid debido a un golpe. Sin embargo, la operación para que el canterano recale finalmente en la casa azul sigue en "pause" tras la insistencia de Fernando Torres. "El Niño", proyecto de entrenador a futuro del primer equipo colchonero, quiere que Bri continúe bajo su batuta para intentar ascender a Segunda División con el equipo, ya que el extremo diestro está considerado como un jugador diferencial de la categoría.

No obstante, el deseo del jugador es conocer lo que supone jugar dentro del fútbol profesional. Bri ha pedido salir hacia un club de la categoría de plata del fútbol español con el objetivo de seguir formándose. Sin embargo, no solo el Oviedo está interesado en hacerse con sus servicios. También están interesados en Bri el Mirandés y el Zaragoza. Según fuentes conocedoras de la operación, el Mirandés sería una de las opciones que más convencen al extremo, dado el buen trato y la importancia que ofrece a los jugadores jóvenes el conjunto de Miranda de Ebro. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene muchas sinergias con la directiva del conjunto maño, donde tiene varios consejeros como Mariano Aguilar y Diego Cruz vinculados a los colchoneros. Según fuentes cercanas, a Bri le llama la atención el Oviedo por el casi ascenso de la temporada pasada y por el proyecto que está llevando a cabo el Grupo Pachuca y el buen mercado de fichajes realizado este verano.

A la espera de más detalles, Bri no se entrena con el primer equipo como vino haciéndolo durante toda la pretemporada hasta el partido ante el Numancia en Burgo de Osma, cuando, para sorpresa de todos los seguidores, el extremo no saltó al campo. Fue entonces cuando comenzaron los rumores de que Bri habría pedido negociar su salida a un Oviedo que estaba en la "pole" para hacerse con sus servicios. Pero el obstáculo de Fernando Torres supone un freno a la operación, que ha pedido expresamente que Bri y Salim, delantero de la academia colchonera, continúen en la dinámica. Fuentes cercanas confirman además que no se acabaría el mundo para el extremo que pretende el Oviedo si finalmente tiene que continuar bajo la batuta de "El Niño", ya que no tendría problema en quedarse para seguir formándose y desarrollándose en una de las mejores canteras del fútbol español. En caso de que el Oviedo convenciese finalmente al extremo colchonero, llegaría al conjunto azul en forma de cesión, ya que el jugador tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026. De momento, la operación sigue estancada y se prevé que no haya cambios hasta que el mercado esté más avanzado, aunque las cosas en el fútbol pueden cambiar de un minuto para otro.

Los azules se prueban contra el Al-Ettifaq antes de abandonar Murcia. El Oviedo, que regresa esta tarde a casa, se mide a las 10 horas ante el Al-Ettifaq de Steven Gerrard, leyenda del Liverpool. El encuentro no será televisado, pero se podrá seguir el minuto a minuto a través de la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA.