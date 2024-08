Hay jugadores que entran por el ojo de Jesús Martínez, dueño del Oviedo, y al poco tiempo recalan en el Oviedo. Ese fue el caso de Daniel Paraschiv (1999, Brasov, Rumanía), delantero centro que ayer sumó su primer tanto vestido de azul en San Pedro del Pinatar tras rematar un gran cabezazo servido por Borja Sánchez. Tímido, respetuoso y hablando muy bien español para el poco tiempo que lleva en España, Paraschiv recibe a LA NUEVA ESPAÑA tras el partido del Oviedo y justo antes de coger el tren de vuelta a casa.

–Lleva ya unas semanas entrenando con el Oviedo. El cambio que ha pegado desde que llegó de Rumanía es notorio. ¿Cómo se encuentra?

–Me siento bien y disfruto cada día porque mis compañeros son increíbles y son muy amables. Es una suerte poder haber fichado por un equipo tan grande como este.

–¿El Oviedo ha cumplido sus expectativas cuando se enteró de que Jesús Martínez quería contar con sus servicios?

–Antes de venir no me esperaba que me fuese a gustar tanto y me fuese a sentir tan a gusto y tan integrado. Soy el único del equipo que no hablo español y ellos me ayudan a ser uno más.

–Bueno, como se le dijo en su presentación, para llevar cuatro días contados en España no necesita usted ningún intérprete.

–No, no lo creo. Hablo muy lento y no entiendo mucho, pero voy paso a paso para mejorar cada día.

–Creo que aprendió viendo series de televisión españolas, ¿no?

–Sí, veía mucho "La casa de Papel" y "Rita"

–Ayer sumó su primer gol con la camiseta azul. ¿Cómo se siente?

–Muy contento. Fue todo a causa de la ayuda de mis grandes compañeros. Estoy impaciente de poder meter los goles en la temporada y ante toda la afición del Carlos Tartiere.

–¿Cree que puede llegar a ser diferencial para que el equipo cumpla el objetivo?

–No me considero diferencial. Creo que es el equipo, que en conjunto puede alcanzar grandes cosas. Yo no creo que un único jugador pueda hacer eso, aunque sí es cierto que en ciertos momentos un solo hombre puede marcar la diferencia.

–¿Existen diferencias entre el fútbol rumano y el español?

–Sí, claro. Aquí el fútbol es mucho más intenso y se vive de manera muy diferente. El ritmo de aquí es una locura.

–¿Y qué tal con su nuevo entrenador, Javi Calleja?

–Muy bien. Lo he entendido bien desde el primer día. Qué puedo decir, es un gran entrenador y me gusta su forma de manejar al equipo.

–A los nuevos les han hecho un par de novatadas estos días. ¿Qué le tocó hacer a usted?

–Tuve que cantar una canción, pero como escucho mucha música latina no tuve problemas en arrancarme con una, aunque no recuerdo cómo se llama (risas).

–¿Quiere lanzar un mensaje al oviedismo, que está muy pendiente de usted, uno de los nuevos fichajes de cara la temporada 2024-25?

–Pues que estoy impaciente de empezar la temporada y poder jugar en el Tartiere. Para mí es un orgullo, y más, sabiendo que Lacatus, mi compatriota, jugó en este equipo. ¡Hala Oviedo!

