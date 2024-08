El Oviedo regresa al calor del hogar: así fue la primera sesión en El Requexón tras la vuelta

Lejos de las altas temperaturas encontradas en tierras murcianas, el Oviedo se acoge ahora a otro calor, al del hogar, para entrar en la segunda fase de preparación de la pretemporada. Y lo hace acumulando buenas sensaciones a lo largo de todo el periodo estival. Ahora, con El Requexón como centro de operaciones, la plantilla sigue trabajando a las órdenes de un Javi Calleja que se apoya continuamente en su equipo de trabajo.

Calleja da indicaciones durante la sesión. | Irma Collín

Así se pudo ver ayer en la ciudad deportiva azul, en el primer entrenamiento tras el regreso de Pinatar. Con el cuerpo técnico llevando la voz cantante de forma coral. A ellos se le suma Diego Cervero, doctor junto a David Bonilla, que participa en cada ejercicio dándole un extra de intensidad. Lo mismo cuenta los pases seguidos en los rondos que encabeza la carrera continua por los márgenes del campo. Su presencia se hace notar en El Requexón.

Homenchenko, bajo la atenta mirada del doctor Cervero. | Irma Collín

Como la de un Samu Obeng que sabe desde el comienzo de pretemporada que busca acomodo fuera. Las partes, club y futbolista, acordaron hace un par de semanas que lo más conveniente es que no formara parte de la expedición que puso rumbo a tierras murcianas y estuvo trabajando en solitario. Ahora, con el equipo de regreso, el ghanés se integra en el trabajo coral. No obstante, su situación no ha cambiado y sabe que no tendrá sitio en este Oviedo. Tampoco hay novedades en cuanto a los tocados de la pasada campaña: Seoane, Colombatto y Cazorla. Al primero se le pudo ver haciendo algunos ejercicios sobre el campo número 2, el vecino al que ocupaban sus compañeros, mientras que el argentino también lo pisó aunque sin balón. El de Llanera, por su parte, se quedó en el gimnasio.

En cuanto al entrenamiento, la sesión fue leve para los futbolistas con más minutos en último amistoso del miércoles y exigente para el resto de jugadores. El equipo vuelve a trabajar esta tarde en El Requexón a partir de las 18.30 y mañana jugará ante el Racing en Grado.

