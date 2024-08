La crónica: Calleja toca el dibujo y sufre la primera derrota a los mandos del Real Oviedo (0-2)

Primera derrota de la era Javi Calleja a los mandos del Real Oviedo. Los azules perdieron por 0-2 contra el Racing de Santander ante un Vega de Anzo de Grado a rebosar. Los azules cuajaron un buen encuentro, aunque no tuvieron suerte de cara a gol. El Racing, por su parte, no tuvo prácticamente la posesión del balón, pero las dos que tuvo, fueron para dentro. Lo más llamativo del partido fue el dibujo. El técnico madrileño salió de mano con un 4-2-3-1 poco corriente en su estilo de juego. Jugó con Alemão en la punta y con tres centrocampistas puros en el medio del césped moscón, con Dotor adelantado y Del Moral y Sibo algo más retrasados. Poco después del descanso, Calleja regresó a lo viejo conocido, aunque no sirvió de mucho con lo que respecta al marcador.

Real Oviedo 0 2 Racing de Santander 0-1, min. 1: Karrikaburu. 0-2, min. 41: Yeray. Alineación Real Oviedo Escandell; Lucas (Lemos, min. 74), Costas (Luengo, min. 74), Calvo (Vázquez, min. 74), Rahim (Pomares, min. 68); Del Moral (Homenchenko, min. 74) Sibo (Cardero, min. 60); Paulino (Millán, min. 60), Dotor (Miguélez, min. 74), Moyano (Borja Sánchez, min. 74); Alemão (Paraschiv, min. 74). CAMBIOS Alineación Racing de Santander Parera; Saúl, Castro, Lago Junior (Celorio, min. 74), Aldasoro; Ekain, Karrikaburu, Vencedor, Yeray (Diego Díaz, min. 83); Salinas y Aitor Crespo (Pol Moreno, min. 68). CAMBIOS García Riesgo (Asturias). Amonestó al local Costas al visitante Yeray. Vega de Anzo: Lleno

Dos veces. Tan solo dos veces llegó a puerta el Racing de Santander en toda la primera parte. Dos goles. Una efectividad del cien por cien del conjunto santanderino, que no tuvo la posesión, pero que fue infalible cuando tenía que serlo. Puso a rodar Alemão el balón y tras varios pases, la pelota recayó en Alberto del Moral, que erró el pase, interceptó el Racing, y un gran Karrikaburu dribló a Escandell y metió la pelota en la red cuando no habían transcurrido ni 30 segundos de partido. El Oviedo reaccionó y dominó con la pelota, aunque los hombres de Javi Calleja estuvieron algo espesos, muy erráticos en los centros y con llegadas sin prácticamente peligro en los treinta primeros minutos.

A eso del minuto 14, Paulino ponía un gran balón al punto de penalti que Alemão cedía a Rahim, que falló de cara a puerta. Seis minutos después, Paulino probaba a Parera con una falta directa desde fuera del área, pero terminaría en las manos del portero. En el minuto 23 llegaban las más claras para los azules en todo el primer tiempo. El conjunto carbayón forzó un córner a favor que remataba Sibo y que tuvo que atajar el portero. Acto seguido, otro córner con peligro que Dani Calvo casi mete dentro de la red. Apartir de ese momento, el Oviedo empezaba a saber lo que tenía que hacer, y las ocasiones se fueron sucediendo, con un Racing totalmente metido dentro de su área. Cabe destacar el enorme esfuerzo de Carlos Dotor reconvertido a la mediapunta llegador, con un rol casi de segundo delantero, que no paró de correr de una banda a la otra del campo, pero que no terminó de encontrarse del todo cómodo en esa posición. Otro de los que cuajó un buen encuentro fue Lucas que se está ganando a pulso la titularidad en el arranque liguero del próximo 17 de agosto.

Rahim, que ha sido uno de los destacados en lo que va de pretemporada estuvo correcto, aunque es cierto que el lateral derecho racinguista, Yeray, le hizo la vida imposible a base de faltas. Escandell no tuvo trabajo en toda la primera parte, salvo en los dos goles. En el minuto 41, una gran jugada combinada del Racing dejó solo a Yeray, que ajustó el balón al palo izquierdo de la portería del arquero valenciano. Se estiró pero no llegó a detener la pelota. Gran gol. Minutos después, Moyano disparó una falta desde la esquina izquierda del área que se marchó rozando el palo alto, y con ella, los dos equipos se fueron al vestuario.

Tras el descanso, Calleja decidía no tocar nada y mantener el mismo 4-2-3-1 con el que empezó el partido, extraño teniendo en cuenta de que el técnico madrileño es un enamorado del 4-4-2. Sin embargo, ahora es el momento de los experimentos y más, teniendo en cuenta la cantidad de centrocampistas que tiene en nómina.

En el minuto 53, Alemão combina con Rahim, que de un cabezazo deja solo a Moyano dentro del área . El andaluz disparó, pero el arquero rival sacó una buena mano. El rechace le cayó a Dotor, que no pudo hacer nada. Siete minutos después, en el 60, Calleja decidió variar el dibujo y pasar a su clásico 4-4-2. Retiró a Sibo y metió a Cardero de delantero. Dotor quedó entonces relegado a su posición de mediocentro. Además, decidió seguir probando a Millán de extremo diestro y sacó a Paulino del campo. El Oviedo lo intentó, con una buena ocasión de Dotor que se fue alta. Calleja cambió entonces a todos los que seguían desde el inicio y el partido murió.

Primera derrota de la era Calleja que sirvió para que el técnico madrileño probase un dibujo diferente, que, a pesar del resultado, dejó de

