Obeng, una marcha con dos escenarios: el Oviedo espera por la operación salida

Hay una certeza con la que todos cuentan, que Obeng no tiene sitio en el Oviedo, y un par de alternativas para su marcha. Una, la preferida por el futbolista, es la de encontrar acomodo en la Segunda División española. Pero hay otro frente abierto, con el fútbol foráneo, que es más del agrado del club azul por una simple razón: podría generar una compensación por su venta. En todo caso, se espera que el asunto Obeng se resuelva entre el fin de semana y el comienzo de la que viene, y sea cual sea la forma elegida para salir, el Oviedo ganará más espacio en su tope salarial. Un espacio que será empleado para fichar otro atacante en lo que resta de mercado.

El regreso al trabajo de El Requexón trajo como novedad la reincorporación de Obeng al grupo. El ghanés no viajó a Pinatar para el pequeño «stage» de pretemporada, tras lo convenido por las partes, pero sí lo hace ahora con la vuelta a Asturias. Este detalle no cambia sus circunstancias en el equipo: sabe desde comienzo de pretemporada que no entra en los planes del club azul.

Ha habido varios conjuntos que han preguntado por el delantero, pero sin cursar una oferta concreta por su traspaso. Algo lógico en España, donde hay muchos equipos atascados en el mercado, esperando que se concreten sus primeras opciones. Obeng puede ser una alternativa a aquellos que se vean apurados a la hora de cerrar delanteros la semana que viene, con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina.

También ha habido consultas desde fuera, pero tampoco han llegado a cristalizar, algunas rechazadas por el propio futbolista, al no ver claro su paso a determinadas competiciones. Es el caso del equipo que más ha insistido por Obeng este verano, el Universitatea Craiova de la liga rumana, que se interesó hace semanas por el ghanés, pero el futbolista no dio el visto bueno.

La vía extranjera abre además la opción de que el Oviedo pudiera generar dinero por la venta, una circunstancia que parece más complicada en el mercado nacional, con los conjuntos más pendientes del tope y no tan dispuestos a sacar la billetera. Aunque tampoco se descarta introducir cláusulas en la salida que impliquen futuras compensaciones al club azul, como se ha hecho en otras ocasiones.

Ahora, en el club azul se espera movimientos de los clubes de la categoría. Se tiene la confianza en que Obeng encuentre acomodo más pronto que tarde en otro equipo, posiblemente de Segunda. Hay muchos conjuntos en busca de delanteros, mucha demanda en una de las zonas que desequilibran los partidos, y Obeng tiene cartel en la categoría. Aunque no sea un especialista del gol, sus datos en Segunda son aceptables: 26 dianas en cinco campañas en la categoría de plata.

La salida de Obeng permitirá aligerar la plantilla y, sobre todo, margen en un tope salarial que no anda muy holgado. Las renovaciones de muchas piezas importantes en años anteriores han ido incluyendo aumentos de sueldo, de ahí que a pesar de la venta de Bretones (2,8 millones) y los grandes datos de abonados y taquillas recientes, el club no disponga de tanto espacio salarial como se podría pensar. Sí será, con todo, mayor que el del año pasado, que fue, finalizado el mercado de enero, de 10,3 millones de euros.

La de Obeng podría no ser la única salida del mercado, pues Masca y Millán deberán convencer a Calleja de que su aportación puede ser productiva para integrar la plantilla de este curso. La situación de los dos atacantes dependerá de la opinión del entrenador y de los vaivenes de este mercado estival.

