Renovación en la sala de máquinas: Calleja tiene todos los perfiles

La idea desde el primer día era que el proyecto del Real Oviedo no tuviera que empezar de cero. La apuesta por la continuidad se anunció casi desde el momento en el que los sueños de Primera se estrellaron en Cornellá. Y aunque la salida de Luis Carrión alteró los planes, estos se mantuvieron con la renovación de la base. Pero siempre hay matices. Y excepciones. La más clara apunta al centro del campo. Javi Calleja cuenta con una línea renovada y que presenta los más distintos perfiles para encarar una temporada muy exigente.

El único pivote que sigue respecto al pasado verano es Santi Colombatto, que a pesar de despertar el interés de algunos conjuntos de superior categoría mantiene su apuesta al azul y lo hace además como uno de los capitanes del equipo.

Colombatto está llamado a convertirse, cuando esté en plenas condiciones, en el comodín de Calleja en la medular, ya que por su amplio repertorio futbolístico puede actuar como pivote más posicional en caso de necesidad, aunque su mejor versión luce cuando cuenta con mayor libertad para incorporarse al ataque.

Por eso el club ha fichado a dos pivotes de un rol más defensivo. Alberto del Moral y Kwasi Sibo están llamados a ejercer esa función, más valorada por los entrenadores que por el público. Ambos están dejando buenas sensaciones esta pretemporada, en especial el ex del Villarreal que a ese trabajo más oscuro suma llegadas al área rival. Esa doble apuesta joven viene a suplir las ausencias de Luismi y Jimmy, que jugarán en el Málaga y en el AEK Larnaka respectivamente.

También oposita a esa función un Homenchenko que puede actuar también en el centro de la defensa. Tras las buenas, aunque escasas, sensaciones de la temporada pasada, el joven uruguayo está dispuesto a dar un paso adelante, sea en el medio o en la zaga.

De unas características diferentes, más en contacto con la pelota, se presenta Carlos Dotor, una de las operaciones importantes de este periodo estival. Esfuerzo importante el realizado por el Oviedo por el jugador del Celta, que tiene ante sí la oportunidad de reivindicarse tras un año sin lucimiento en Vigo. Se espera de él que marque diferencias y que, además, sume números interesantes a nivel ofensivo. Ocupa el espacio de Camarasa, que seguirá su carrera en el Eldense.

A esa nómina de cuatro pivotes más puros se les pueden sumar otros componentes de la plantilla. Santi Cazorla ejerció de pivote en varias ocasiones la temporada pasada y está por ver si Calleja sigue la tendencia de Carrión o prefiere protegerle en la media punta. Una situación similar se vive con Seoane, que también sigue al margen del grupo y aún no se ha podido ver dónde quiere probarlo el entrenador.

Test ante el Racing. Tras trabajar ayer por segundo día consecutivo en El Requexón, de regreso ya de tierras murcianas, el Oviedo vuelve a probarse en un test de pretemporada, en esta ocasión ante el Racing de Santander, en un choque que se diputa en el Vega de Anzo a partir de las 18.30 horas.

Los azules aún no han perdido en lo que va de pretemporada y volverán a enfrentarse a un rival de su competición. Como ya sucedió en el triangular contra el Albacete y el Eldense, Calleja no podrá contar aún con Santi Cazorla, Seoane y Colombatto, que aún no se han incorporado al trabajo grupal, ni previsiblemente con Masca, con algunas molestias musculares en los últimos días.

