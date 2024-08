Rodri Tarín se despide del Oviedo con una emotiva carta: "Siempre seré un aficionado más"

Rodri Tarín se despide del Real Oviedo. El central, que ya había abandonado hace unas semanas la dinámica azul, ha lanzado una carta para decir adiós a la que ha sido su afición durante los últimos años. El valenciano tuvo muy mala fortuna con las lesiones y a finales de la temporada 22-23, en el mes de marzo, se lesionó de gravedad al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La recuperación fue más lenta de lo deseado y el jugador no pudo debutar la pasada campaña, pasándose más de un año en blanco.

El valenciano tuvo su mejor año en el Oviedo precisamente la temporada en la que se lesionó, en la que llevaba disputados 23 partidos, todos de titular. Sin embargo, esta temporada, en la que aún tenía contrato en vigor, el club azul ha decidido desprenderse de él. La dirección deportiva del club se planteará ahora sumar un refuerzo en esa posición de defensa central, donde están Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo. Ahora, se despide del Oviedo con una carta que reza lo siguiente:

"Hola oviedistas, os quiero transmitir un sincero mensaje. Desde que mi mujer y yo llegamos a esta ciudad supimos que iba a ser especial. Especial por su cultura, sus valores y la pasión de su gente. Una ciudad perfecta para que naciera nuestra hija. Hoy me despido de vosotros con un infinito agradecimiento por el trato que me habéis brindado estos dos años y medio, conocéis la lesión que he sufrido y siempre me habéis transmitido las ganas de volver a verme jugar. Ojalá hubiéramos podido compartir mucho más tiempo juntos pero la vida es la que decide muchas veces cuál es el siguiente camino. Siempre seré un aficionado más de este gran club y desde hoy apoyaré como el que más para que volváis donde realmente os merecéis todos vosotros. Un grandísimo y afectuoso saludo para todos".