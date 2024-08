Falta un par más: el Oviedo peina el mercado en busca de dos jugadores que completen el nuevo proyecto de Calleja antes del arranque liguero

El Oviedo está a menos de dos semanas ya de comenzar la Liga en La Coruña ante un Deportivo de La Coruña recién ascendido y con hambre de estar de solamente de paso por la categoría de plata del fútbol español. A los azules le restan dos partidos de pretemporada, uno de ellos precisamente contra el conjunto gallego. Ya han disputado cinco, ante la selección de Omán, Albacete, Eldense, Al Ettifaq y Racing de Santander. Dos victorias, dos empates y una derrota es el saldo total del nuevo Oviedo de Javi Calleja, al que se le ve preparado para cuajar un gran año, aunque aún con mucho trabajo por delante.

La dirección deportiva azul ya trabaja para incorporar a dos jugadores más. El club está empeñado en traer a un extremo derecho de nivel para disputarse el puesto con Paulino de la Fuente y a un delantero que marque las diferencias y que pueda acompañar a un Alemão en estado de gracia en la punta carbayona. Sin embargo, las negociaciones parecen estar atravesando un impasse a consecuencia de los vaivenes de un mercado que no para de fluctuar y a la terrible competencia que hay en una de las Segundas Divisiones más complicadas de la historia de la competición, con 18 equipos –de veintidós– que ya saben lo que es jugar al fútbol en Primera.

Diego Bri e Ilyas Chaira son los dos hombres que suenan para ocupar el extremo diestro del Oviedo. El primero está como loco por venir, pero Fernando Torres, su entrenador en el filial del Atlético de Madrid, se muestra muy reticente a que se produzca la salida del atacante, ya que es uno de sus mejores jugadores. El segundo espera por la oferta de un equipo de Primera División, aunque si no le llega, podría terminar vistiendo de azul. Por ello, el Oviedo no tiene prisa. Lo que tenga que pasar, pasará.

Respecto a la punta de ataque, una de las opciones que más convencía era la de Álex Forés, que parece que finalmente se incorporará a las filas del Granada. De querer traer finalmente a otro delantero, el Oviedo tendrá que seguir peinando el mercado en busca de un ariete diferencial, cosa complicada. Uno de los que han sonado en las últimas horas es Alberto Marí, delantero del Valencia con el que el conjunto ché no cuenta, aunque el ariete tiene varios pretendientes y el Zaragoza parece estar en cabeza por hacerse con sus servicios. Sin embargo, los azules tienen ahora mismo a cinco puntas en nómina, por lo que de no producirse este fichaje no habría problemas de jugadores. De hecho, para traer a alguien, el Oviedo debe deshacerse de al menos dos atacantes. El primero será Obeng, que no cuenta para el club y está esperando por una oferta para jugar en España. El segundo será elegido por el entrenador entre Masca y Álex Millán.

Una plantilla muy numerosa, en la que hay "overbooking", especialmente, de centrocampistas. Calleja lo va a tener complicado para elaborar un once, y jugadores llamados a ser protagonistas se verán relegados al banquillo. Colombatto, Cazorla y Seoane siguen sin tocar balón junto al resto de sus compañeros, por lo que se prevé que no comiencen la competición desde el inicio. Habrá que esperar.

Rodri Tarín se despide del Real Oviedo. El central, que ya había abandonado hace unas semanas la dinámica azul, ha lanzado una carta para decir adiós a la que ha sido su afición durante los últimos años. El valenciano tuvo muy mala fortuna con las lesiones y a finales de la temporada 22-23, en el mes de marzo, se lesionó de gravedad al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La recuperación fue más lenta de lo deseado y el jugador no pudo debutar la pasada campaña, pasándose más de un año en blanco. Ahora, se ha querido despedir vía epistolar: "Desde que mi mujer y yo llegamos a esta ciudad supimos que iba a ser especial. Especial por su cultura, sus valores y la pasión de su gente. Una ciudad perfecta para que naciera nuestra hija. Hoy me despido de vosotros con un infinito agradecimiento por el trato que me habéis brindado estos dos años y medio", dice el que ya es excentral del Oviedo.

