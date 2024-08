"Quiero seguir progresando para volver en junio bien valorado"

Hace más de dos años, un chaval rubio, con melena, debutó con el primer equipo del Oviedo a las órdenes del Cuco Ziganda en la eliminatoria de Copa frente al Andratx. Corría 2022, tenía apenas 18 años y fue uno de los mejores aquel día. De hecho, gran parte de la afición del Oviedo pidió su continuidad en la dinámica del primer equipo. Aquel centrocampista de diestra exquisita era Pelayo "Yayo" González (Oviedo, 2004), el primero en salir cedido esta temporada rumbo al Lugo de Primera Federación, equipo al que se va para tener minutos y seguir formándose como futbolista.

El joven, discípulo el año pasado de Santi Cazorla, vivió un período vacacional complicado, lleno de incertidumbre. Cuando regresó a los entrenamientos, ya a las órdenes de Javi Calleja, se enteró de que el club no lo enviaría al "stage" en Murcia para salir cedido a otro club. Ahora está feliz, con ganas de arrancar la competición y de hacer un buen papel para regresar al Oviedo con las mejores referencias posibles.

–Ha hecho las maletas rumbo a Lugo tras unas vacaciones cargadas de incertidumbre. ¿Cómo está?

–Muy bien, la verdad. Tenemos un grupo mixto, con mucha gente joven y otra con mucha experiencia. Con los jóvenes congenias bien por la edad y los otros crean mucho vestuario.

–Estaba entrenando y el club decidió que no viajara a San Pedro del Pinatar para hacer el «stage». ¿Cómo se tomó su salida? ¿Fue duro?

–Es una cosa que siempre tienes que tener en la cabeza porque el fútbol es así y a veces te lleva a ello. Durante las vacaciones algo sabía, pero no estaba cien por cien confirmado porque había que empezar la pretemporada y ver cómo iba. En los últimos días hablamos con el club y su idea era que saliese cedido para buscar minutos y coger experiencia.

–¿Había más equipos aparte del Lugo que quisiesen tener a Yayo en su centro del campo?

–Sí, sí. Pero tengo muy buena relación con mis agentes y vamos de la mano. Me propusieron que la primera opción fuese el Lugo y no lo pensé dos veces.

–Ya lleva varias semanas allí y ahora es un lucense aunque tenga el corazón azul. ¿Qué tal ve al equipo?

–Bien, bien. El Lugo es un club muy profesional y un equipo que hace nada estuvo en Segunda División. Yo creo que tiene que estar obligado a estar arriba y a proponerse objetivos altos. Irá todo bien seguro.

–Respecto al Oviedo, los azules han realizado un mercado en el que han incorporado muchos jugadores de su demarcación. ¿Cómo lo está viendo?

–Creo que han hecho las cosas bastante bien, trayendo jugadores de nivel que pueden dar un salto al Oviedo. El objetivo es ascender y eso han buscado, así que esperemos que vaya todo bien. Parece todo bastante acertado.

–Regresará en junio. ¿Le gustaría que fuese a un Oviedo de Primera?

–Hombre, claro, ojalá. Ya siendo jugador u ovedista, da igual. Todos queremos que suba a Primera, por supuesto que sí.

–Estuvo unos días a las órdenes de Javi Calleja. ¿Qué puede contar sobre este nuevo Oviedo?

–Al final Calleja tiene una metodología que va de la mano con la del Oviedo. Su forma de jugar y de entender el fútbol es muy parecida a lo que el club tendría que hacer con los jugadores que tiene, por lo que debería ir todo muy bien.

–¿Qué se siente al compartir vestuario con Santi Cazorla? Creo que era su ídolo.

–Hombre, es que todo lo que diga y todo lo que explique se va a quedar bastante corto. Santi es un jugador mágico, hay que verlo entrenar y hay que entrenar con él al lado para ver la categoría de futbolista que es. Más allá de lo futbolístico, que todo el mundo lo sabe, es el tipo de persona que es. Es encantador, alegre y siempre te saca una sonrisa. El año pasado fue una pieza fundamental para conseguir lo que se consiguió.

–¿Tenía pósters suyos en su habitación? Hay una foto suya con él cuando usted todavía coleccionaba cromos.

–Claro. Jugaba un poco más al ataque que yo, pero es un jugador mágico y de aquí de Asturias. La foto nos la sacamos hace diez años a la salida del cole, en el Nazaret, donde la plaza de Pedro Miñor. Mira dónde nos ha juntado la vida.

–¿Qué consejos le daba El Mago?

–Todo depende un poco del contexto. En cuanto a lo futbolístico siempre me decía que jugase como yo sabía y que no tuviese presión. Al final, al ser de la cantera siempre intentas dar un plus de más para agradar a la gente. Pero él me decía que fuese yo mismo.

–¿Habló con él cuando se enteró de que saldría cedido?

–Me escribió un mensaje y en El Requexón me habló. Él estaba pendiente de mí porque ya lo habíamos comentado. Me dijo que tenía que salir contento, con ganas, y que no mee preocupase porque la temporada que viene volvería a vestir de azul.

–Usted fue uno de los hombres que será recordado por el casi ascenso de 2024. ¿Cómo lo vivió?

–La verdad que es algo indescriptible. Aunque no acabara como todos queríamos, fue un primer paso para hacer algo grande en Oviedo y la gente ya se ha concienciado de que el club es muy grande. Fue algo increíble.

–Quiere el ascenso del Oviedo y del Lugo pero, ¿qué objetivo tiene Yayo a nivel personal?

–Como todo futbolista, hay que seguir creciendo, ya sea en casa o fuera. Cargar la mochila de nuevas experiencias. Cuando tenga que volver en junio, que esté bien valorado.

