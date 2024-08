El Oviedo repite guion en el Teresa Herrera y pierde ante el Lega (2-1): buenas intenciones y errores que cuestan

En Riazor, más de lo mismo. De lo mismo que se ha visto en la pretemporada, concretamente. Buenas intenciones del Oviedo, que parece dispuesto a ser un equipo con buen pie. Falta de profundidad en algunos momentos, pero con ideas frescas. Y errores groseros de esos que se permiten en pretemporada pero que a partir de la semana que viene pesarán como una losa. Mejor ahora que entonces. Con todo, un equipo aseado aunque con poco colmillo que le dio para competir con el Lega, de Primera, de tú a tú, pero que perdió (2-1) por culpa de un fallo grave y una desatención en el área. El Lega impuso su músculo y estará en la final del Teresa Herrera.

Leganés: Soriano; Lalo, Sergio, Javi Hdez,; Juan Cruz, Brasanac, Guirado, Cisse, Naim; Raba, Miguel. Cambios: Franquesa por Nahim, min. 39. Arambarri por Lalo, Chicco por Javi Hdez., Rosier por Raba y Roberto López por Guirao, min. 46. Diego por Cruz, min. 77. Real Oviedo: Braat; Lucas, Luengo, Calvo, Pomares; Del Moral, Dotor; Paulino, Cardero, Moyano; Alemao. Cambios: Lemos por Lucas, Rahim por Pomares, Borja por Paulino y Paraschiv por Cardero, min. 65. Sibo por Dotor y Guille por Moyano, min. 73. Millán por Alemao, min. 80. Goles:1-0, min. 1: Brazanac. 1-1, min. 35: Alemao. 2-1, min. 78: Miguel. Árbitro: Muñiz Ruiz (comité gallego). Abanca Riazor.

Otra vez le tocó remar a contracorriente al Oviedo, que parece convencido en convertir los inicios de los amistosos en un más difícil todavía. Si ante el Racing fue un enredo en la salida, esta vez fue un exceso de relajación de Lucas, que se acercó a la disputa relajado, con una marcha menos que Miguel, un armario al que no le costó hacerse su sitio, controlar y ceder atrás. Brasanac, que acompañaba por si las moscas, agradeció la tibieza de la defensa azul -de blanco y naranja esta vez- para estrenar el Teresa Herrera.

Así que le tocaba al equipo de Calleja reponerse de ese primer varapalo y trato de hacerlo con la pelota. Fue algo similar a lo que pasó ante el Racing aunque parecía como si aquella experiencia hubiera pesado y esta vez el Oviedo tratara de encontrar más filtraciones por dentro, intentándolo con pases interiores que, siendo sinceros, se fueron en su mayoría al limbo.

Pero la idea estaba ahí. Tener la pelota, sí; pero tratando de ser algo más directo. No era sencillo ante un Lega muy similar al del año pasado, que vive en su caparazón y solo sale cuando ve alguna vía libre. No se podía relajar el equipo carbayón con Miguel y Raba jugando al límite, pero no pareció pesarle al equipo que se instaló cómodamente en el campo del rival. Ocasiones no hubo muchas, pero sí acercamientos, visitas a Soriano que al menos permitieron ver algo de acción.

Como a los 27 minutos, cuando Pomares centró con la derecha y del rechace salió un remate de Dotor que chocó en Alemao. O a los 33, cuando el brasileño reclamó un penalti por agarrón en el área pepinera tras otro gran servicio de Pomares.

El premio solo tardó un minuto más. Volvió a lanzar Pomares, el más destacado entre los de Calleja en el primer acto, Dotor profesó más fe que la defensa rival y ganó una disputa que no parecía para nada clara, y con un toque eludió a los centrales del Lega. Alemao se encontró con el regalo en el área y solo tuvo que desenvolverlo llevándolo a la red. Soriano no pudo hacer nada al respecto.

No alteró el guion el zarpazo del brasileño, uno más en una más que productiva pretemporada (qué pinta de que este puede ser un año de engordar cifras), porque el papel del Lega siguió por el mismo camino: replegar y esperar su turno. Parece claro que su temporada en la exigente Primera irá por ese camino y lo de Riazor pareció un ensayo general a pesar de enfrentarse a un rival de un peldaño inferior.

Sí cambiaron las cosas tras el descanso. En parte, por el cambio de sistema de los de Borja Jiménez, que pasaron a dominar con el 4-2-3-1 como esqueleto. Las buenas opciones surgieron de las botas del zurdo Juan Cruz y se evaporaron en la falta de definición de un Roberto López ofuscado con el gol. Poco del Oviedo en ataque en el segundo acto, salvo los intentos en solitario de Moyano y Paulino, inofensivos en todo caso para la meta pepinera.

No es que el Lega fuera muy superior pero se barruntaba que tenía el partido en su mano, que estaba más cerca del uy que el Oviedo. Y se confirmó a los 78. Centró con precisión Rosier y Miguel se impuso a la defensa para cabecear a gol. Sucedió lo que parecía: que ese simple gesto desequilibró el choque,

Intentó reaccionar el Oviedo, tras el carrusel de cambios, y Millán tuvo el empate pero tardó en definir. Murió el duelo en campo del Lega pero sin escenas de peligro en el área de los madrileños, que impusieron la ley del más fuerte y se cuelan en la final del Teresa Herrera.

Suscríbete para seguir leyendo