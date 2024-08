Escandell pide perdón por el gesto que tuvo con un jugador del Unionistas tras el partido: "No se repetirá"

Aarón Escandell, portero del Oviedo, tuvo un encontronazo al término del último partido de pretemporada con un jugador del Unionistas. El Oviedo no consiguió pasar del empate en el último encuentro de pretemporada disputado bajo el marco del Trofeo Teresa Herrera. Salmantinos y ovetenses se fueron al punto de penalti para decidir el tercer y cuarto puesto del torneo.

Después de varios aciertos por ambos lados, Masca estrelló el balón en el larguero, un fallo que fue rápidamente solventado por Escandell con una gran parada. Sin embargo, un nuevo penalti errado por Jaime Vázquez y el posterior gol a lo Panenka de Iván Moreno dieron por cerrado la aventura carbayona en A Coruña. Este gesto del extremo de Unionista no contentó al portero valenciano que, después de lanzar el balón con rabia, se encaró con Moreno.

Cáptura de Instagram del mensaje de Aarón Escandell / @aaron_escandell

Un intercambio de palabras tenso y que a penas duró unos segundos, pero que por los que Escandell ha querido rectificar. "Quería pedir perdón a Iván Moreno y Unionistas por el feo gesto que he tenido con él al finalizar la tanda de penaltis. No es una actitud propia de mí y me he sentido mal tan solo minutos después de tenerla. No se repetirá", sentenciaba el guardameta, cerrando el capítulo extradeportivo que dejó el amistoso.