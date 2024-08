Una oferta inesperada: La Salernitana pone un millón de euros por Oier Luengo y el Oviedo los rechaza

Tiene el Oviedo la plantilla perfilada, más si cabe con la llegada de Hassan, pero el mercado siempre presenta caminos no previstos. Así ha sucedido en las últimas horas en las oficinas del Carlos Tartiere, donde ha llegado una propuesta de la Salernitana de cerca de un millón de euros para fichar a Oier Luengo. El Oviedo, de momento, ha rechazado la propuesta inicial porque considera al vasco intransferible, más aún a estas alturas de pretemporada, con la Liga a la vuelta de la esquina, y con una línea, la de centrales, que solo tiene tres integrantes: Costas, Calvo y el propio Luengo. No se descarta, no obstante, que el conjunto italiano vuelva a la carga a por el central en los próximos días.

La propuesta ha sido presentada al club por el agente del futbolista, Joseba Díaz, intermediario en la operación con el conjunto italiano, que competirá esta temporada en la Serie B tras el descenso de la pasada campaña. La apuesta de la Salernitana es fuerte, cree que es un futbolista que puede cuajar en un fútbol tan táctico como el italiano, pero el Oviedo considera a Luengo fundamental en sus planes y, en todo caso, ve la cantidad insuficiente por un futbolista que el año pasado se hizo capital en los planes de Carrión. Y eso que el zaguero acaba contrato el 30 de junio de 2025 y aún no ha renovado su vinculación.

Luengo, que cuenta con uno de los sueldos más discretos de la plantilla, tiene una cláusula de tres millones de euros y vivió una revalorización notable en su valor de mercado con la fantástica campaña pasada, en la que comandó junto a Dani Calvo una defensa que estuvo muy cerca de llevar al Oviedo a la máxima categoría 23 años después.

Luengo es el único superviviente de la fugaz etapa de Tito Blanco al frente de la dirección deportiva del club carbayón. Firmó hace dos veranos, tras quedar libre por el descenso del Amorebieta, un contrato por tres temporadas con los azules.

Estaba llamado a seguir un perfil bajo, se le consideró entonces el cuarto central en la rotación carbayona, en un momento en el que Costas y Calvo estaban asentados como los titulares y Rodri Tarín pujaba por hacerse un hueco.

No gozó de demasiado protagonismo en su primera campaña en el Carlos Tartiere, aunque sí dejó buen sabor de boca en las pocas ocasiones en las que Bolo y Cervera le requirieron. Disputó tan solo 11 partidos en la Liga, 9 de ellos en el once inicial.

Pero siguió Luengo esperando su oportunidad. Y esta llegó, en parte por las lesiones de sus compañeros. El grave infortunio de Tarín y las roturas musculares de Costas le dieron una oportunidad para la que estaba preparado. Terminó el pasado curso como titular indiscutible, engordando sus números hasta las 40 apariciones, 38 como titular. Y se quedó, con sus compañeros, a solo 90 minutos de convertirse en jugador de Primera División.

Llamado a ser importante

Esa fiabilidad mostrada la temporada pasada es la que hace ahora que la Salernitana se haya fijado en él y la misma que hace que el Oviedo le considere fundamental en sus planes. La planificación de la dirección deportiva pasa por mantener, salvo oportunidad golosa del mercado, solo tres centrales de cara a una temporada que se presenta una vez más extenuante. Y viendo la experiencia de los últimos años, con varias lesiones atrás, considera a Luengo básico. Además, otra de las razones esgrimidas por el club para no aceptar la propuesta italiana es que el mercado de Segunda no ofrece ninguna alternativa que asegura el rendimiento que Luengo ha alcanzado con el Oviedo.

