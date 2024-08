Habla Hassan ya como oviedista: "Respeto mucho al Sporting, pero Oviedo es el mejor lugar para crecer"

Haissem Hassan fue presentado como nuevo jugador del Oviedo esta mañana en el Carlos Tartiere. El extremo galo firma por tres años más otro opcional desde el Villarreal, club que le cedió el año pasado el Sporting. Hassan explicó las razones que le han llevado al club azul.

El proceso para el fichaje. "En julio mis agentes me hablaron de este proyecto, que me querían y confiaban en mí. Que faltaba un futbolista de mi perfil en la plantilla. Al principio fue tranquilo, empezaron a hablarme y en dos semanas no supe más del tema. Después me llamó mi agente para decir que el Oviedo apretaba y que me quería de verdad. He hablado con el entrenador, y el director deportivo y hablamos del proyecto y de cómo me veían en él. Lo vi con muy buenos ojos. Cuando acabé la cesión en el Sporting hablé con mi gente sobre qué es lo mejor y decidimos que lo mejor era salir del Villarreal para crecer. Viendo este proyecto y el gran año que hicieron, y me mostraron confianza, y he decidido venir aquí".

Conversación con Calleja. "Hablé con el míster, me dijo que tienen plantilla completa y que buscaban un jugador con uno contra uno, que encare, que intente abrir las defensas rivales cuando se cierren. Y creo que puede aportar experiencia, después de jugar 100 partidos en Segunda, conozco la categoría. Además, estoy acostumbrado a un ambiente como el del Oviedo, porque la afición del Sporting es parecida. Aportaré mi forma de jugar, ir hacia adelante, encarar, generar peligro".

Por qué venir a Oviedo. "La ambición del club casa con la mía: quiero jugar en Primera, al mejor nivel y con los mejores. Es la idea del Oviedo. Se quedaron a poco de lograrlo la temporada pasada. Cuando ves la plantilla y el proyecto todos tenemos en mente que el objetivo es subir y poner al Oviedo donde tiene que estar. Es importante sentirse querido. Sigo en Asturias, donde mi familia está muy a gusto. Todos los factores hicieron que apostara por el Oviedo para seguir creciendo en mi carrera".

Su pasado en el Sporting y su influencia en la decisión. "Hay rivalidad sí… Yo respeto mucho al Sporting, me dieron confianza y tengo compañeros que son amigos. Les agradezco lo que hicieron por mí y les deseo suerte. Pero soy profesional, quiero seguir creciendo y hacer mi camino. Oviedo es el mejor lugar para crecer. No he pensado en la rivalidad, solo he visto una gran oportunidad para crecer en mi carrera, con un proyecto ambicioso que encaja con lo que yo busco".

Puntos a mejorar en su juego. "He ido de menos a más. En el Mirandés jugué mucho pero era revulsivo. Luego en el Villarreal B también poco como titular y luego con el primer equipo. El año pasado fue el primero que hice una temporada completa, en cuanto a tiempo de juego. Me sentí importante y con protagonismo. Ahora vengo a un gran club, estoy contento para seguir avanzando en mi camino".

Evolución. "Aunque soy joven tengo que mejorar varias cosas, una son las estadísticas. No soy fan de esa manera de pensar, de solo cifras, hay más, y lo más importante es disfrutar y hacer disfrutar en el campo, porque la gente paga por disfrutar. Pero para un futbolista es verdad que lo más importante son los números, es lo que te abre las puertas de los mejores equipos. El año pasado, con los minutos jugados, no son estadísticas muy buenas, pero con la ayuda de compañeros y del entrenador seguro que voy a mejorar mis cifras. Será bueno para mí y para el club. Si haces buenos números, tus compañeros mejoran también. La clave es el trabajo".

Estado físico. "No he hablado de mi estado, decidirá el entrenador, yo acabo de llegar. Ojalá pueda jugar en Coruña, vengo de un mes de pretemporada en Villarreal y me encuentro bien y con ritmo para jugar".